Corrillos Políticos

Hace dos años, Laura Fernández combatía públicamente las fakenews de ‘grupos religiosos’ sobre la Agenda 2030. Así de vehemente era

Cuando era ministra, la presidenta tenía una posición sobre la Agenda 2030 muy distinta a la que hoy expone; advertía de que había gente sembrando dudas infundadas. La nueva postura, en cambio, se asemeja más a las de corrientes ultraconservadoras.

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Por Esteban Oviedo
Laura Fernández, durante su paso como ministra de Planificación, defendió con vehemencia la Agenda 2030, pero la ataca. Foto: (Jose Cordero)







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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