Política

Como magistrada, Marta Esquivel redactó la sentencia que tumbó el patrocinio del licor en el deporte, pero ahora lo avala como diputada

Un diputado del PPSO calificó el fallo de su compañera como parcializado

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Por Sebastián Sánchez
24/08/2025/ Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano / en la foto Marta Esquivel Juan Manuel Quesada / foto John Durán
Marta Esquivel fue magistrada suplente de la Sala Constitucional. (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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