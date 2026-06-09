Diputados aprueban patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos y uniformes de clubes

La diputada Janice Sandí, del PLN y médica de profesión, lanzó datos sobre el impacto del consumo de alcohol en menores y el riesgo de que el patrocinio en los deportes dispare ese consumo.

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, el proyecto de ley que autoriza el patrocinio de las marcas de bebidas alcohólicas en todo tipo de evento deportivo y el uso de esas marcas en los uniformes de los clubes de ligas donde participan deportistas mayores de edad.

La iniciativa recibió el voto afirmativo de 41 a favor, mientras que 10 votaron en contra. La iniciativa tuvo el apoyo oficialista bajo la promesa de hacer, mediante un texto sustitutivo, modificaciones al texto aprobado, para aclarar sus alcances, el uso de los recursos que se generen y las observaciones de entes técnicos.

Específicamente, se trata de una modificación en el artículo 12 de la ley 9047, Ley de regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico. Actualmente, esa norma prohíbe usar marcas o nombres de bebidas alcohólicas en publicidad, uniformes, medios de transportes y artículos deportivos de todo equipo, asociación, federación y liga deportiva, así como en actividades recreativas y culturales dirigidas a menores de edad.

La reforma impulsada por la exdiputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), elimina esa prohibición general de patrocinio de marcas de bebidas alcohólicas y solamente mantiene la prohibición para uniformes deportivos de las ligas donde participan menores de edad.

Además, plantea una autorización para dirigir recursos al deporte infantil que sean producto del patrocinio de bebidas alcohólicas, sin detallar montos ni porcentajes.

El diputado oficialista Royner Mora, exministro del Deporte, aseguró que la intención del Partido Pueblo Soberano (PPSO) es aprobar la iniciativa en primer debate y luego aplicar una retrotracción para modificar la redacción de la iniciativa.

“El propósito es brindar mayor claridad en el contenido del proyecto y fortalecer los mecanismos para que los recursos lleguen de manera más eficiente y efectiva a quienes los necesitan”, dijo Mora.

Agregó que ese texto incluye las observaciones de otras diputaciones, para “aclarar sus alcances, su verdadera intención y aclarar algunas preocupaciones expresadas sobre la iniciativa”.

Mora alegó que la reforma no busca promover el consumo de alcohol, sino regular “una realidad que ya existe y convertirla en una oportunidad para generar recursos adicionales”.

FA asegura que plan es inconstitucional

Los diputados del Frente Amplio señalaron que el proyecto sería inconstitucional porque disminuye la protección constitucional y legal que ya se había establecido en el país, por lo que consideran que es un vicio eliminar esa protección.

“Ya hoy el Estado costarricense cuenta con una protección a la niñez frente a la publicidad del licor. (...) No hay ninguna garantía de que esos recursos realmente lleguen al financiamiento de los y las deportistas”, dijo María Eugenia Román.

De hecho, la diputada frenteamplista Joselyn Sáenz citó el voto que declaró inconstitucional la anterior iniciativa legal sobre patrocinio del licor en el deporte, en 2021.

Dicho voto fue redactado, precisamente, por la hoy diputada Marta Esquivel Rodríguez, cuando era magistrada constitucional. En ese voto, de hecho, se refería a la afectación al interés superior del niño y de los adolescentes.

Proyecto enfrenta a diputados del PLN

La discusión enfrentó a diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), pues la legisladora Janice Sandí, médica de profesión, se manifestó absolutamente en contra y los josefinos Rafael Ángel Vargas e Iztarú Alfaro se manifestaron a favor.

Sandí enumeró una serie de argumentos médicos sobre los riesgos de exponer a los menores de edad a la publicidad de bebidas alcohólicas.

La cartaginesa destacó que Costa Rica tiene un promedio inusualmente bajo de consumo de alcohol puro, de 3,5 litros por año, per cápita, y destacó que especialistas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que eso deriva de la limitación clara y precisa de la publicidad de bebidas alcohólicas.

“Exponer a los menores de edad a esta publicidad genera un 50% más de probabilidad de iniciar el consumo temprano de alcohol, según la OMS. Ya habíamos decidido, como sociedad, no exponer a nuestros jóvenes y niños a ver a sus héroes deportivos anunciando cervezas, tequila y guaro”, dijo Sandí.

Aparte del Frente Amplio, votaron en contra de la iniciativa no solo Sandí, sino también la también liberacionista Karol Matamoros, doctora en Microbiología, con maestrías en Salud Pública y administración de Servicios de Salud, y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

En contra del argumento de Janice Sandí, Rafael Vargas alego que la publicidad de bebidas alcohólicas no está prohibida, a partir de la 1 p. m. y cuestionó por qué prohibirle al deporte acceder a recursos generados por la publicidad de bebidas alcohólicas.

“¿Qué más publicidad que en los barrios, los cantones y en las fiestas patronales? Entiendo a la doctora, me preocupa y en mi familia he tenido problemas de alcoholismo, pero no estoy seguro de que privar que el deporte pueda obtener recursos de esta actividad resuelva el problema en el país", dijo Vargas.