Política

Diputados aprueban patrocinio de bebidas alcohólicas en eventos deportivos y uniformes de clubes

Proyecto de ley de exdiputada Daniela Rojas autoriza utilizar recursos generados por patrocinio de bebidas alcohólicas para financiar el deporte infantil

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Por Aarón Sequeira
Plenario, Asamblea Legislativa, Diputados
La diputada Janice Sandí, del PLN y médica de profesión, lanzó datos sobre el impacto del consumo de alcohol en menores y el riesgo de que el patrocinio en los deportes dispare ese consumo. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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