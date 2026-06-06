Política

TSE condena al PPSO y a pastor por repartir panfletos con motivos religiosos para instar a votar en febrero

Magistrados determinaron que se violentó el libre ejercicio del sufragio de los feligreses

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Por Yeryis Salas
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)







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Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

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