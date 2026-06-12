Política

De magistrada a diputada: así varió la posición de Marta Esquivel sobre la intervención de la Sala Constitucional ante las listas de espera de la CCSS

Siete años antes de calificar como ‘ticos con corona’ a los ciudadanos que acuden a la Sala Constitucional, Esquivel defendía la potestad del tribunal

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Por Sebastián Sánchez
27/09/2024/ Marta Esquivel durante receso del Tercer día de audiencia / Foto John Durán
Marta Esquivel redactó una sentencia para exigir a la CCSS atender la problemática de las listas de espera. (JOHN DURAN)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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