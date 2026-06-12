De magistrada a diputada: así varió la posición de Marta Esquivel sobre la intervención de la Sala Constitucional ante las listas de espera de la CCSS

Marta Esquivel redactó una sentencia para exigir a la CCSS atender la problemática de las listas de espera.

En el 2019, la entonces magistrada suplente de la Sala Constitucional, Marta Esquivel, defendía la intervención de este tribunal en los casos de lista de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Seis años después, en 2026, la ahora diputada oficialista calificó como “ticos con corona” a los costarricenses que ganan amparos contra la CCSS para ser atendidos.

En una entrevista concedida a La Nación el 3 de abril del 2019, Esquivel señalaba que, por ser la salud un derecho fundamental, le corresponde a la Sala tutelarlo.

“Hay casos que son el absurdo, de tres a cuatro años de hacer fila para eventualmente un examen. Definitivamente ahí la Sala tiene que entrar a proteger, no estamos hablando de cualquier derecho, es el derecho a la salud, a una calidad de vida”, defendió.

Consultada directamente sobre la “doble lista de espera” que se genera por las resoluciones de la Sala, la entonces magistrada suplente dijo: “El punto medular es cuál es la función de la Sala Constitucional: ¿Dejar desprotegidos a los asegurados en tanto no hay un sistema como el que nosotros estamos requiriendo?”.

Así cambió el discurso de Marta Esquivel sobre pacientes que acuden a la Sala por listas de espera

El 29 de marzo del 2019, Esquivel Rodríguez redactó el voto 05560-2019. Ese fallo fue calificado por el propio tribunal como una “sentencia estructural” para exigir a la CCSS atender la problemática de las listas de espera.

En la entrevista con este diario, la entonces magistrada sí advirtió de que esa “doble lista” fue uno de los motivos por los que se emitió esa sentencia. “Los que se desplazan son los que tienen menos acceso a reclamar sus derechos; por lo general, la gente con menos recursos económicos”, dijo en ese momento.

Seis años después, el 10 de junio del 2026 en su control político como legisladora oficialista, Esquivel arremetió contra quienes acuden a la Sala por las largas listas de espera.

“¿Que generamos en la CCSS (con los fallos de la Sala)? Dos listas de espera: una de los ticos con corona que pueden ir a la Sala y el resto de los seres humanos, que a pesar de que hay un artículo 33 constitucional (derecho a la igualdad) ahí desaparece. O sea, la misma Sala, y debo decirlo porque yo estuve ahí, incurre en un tema muy sensible porque genera una doble lista“, dijo la legisladora del PPSO.

Esquivel (centro de morado) en el plenario legislativo como diputada del PPSO. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Solo en el 2025, la Sala Constitucional debió atender más 16.000 recursos de amparo de ciudadanos que señalaban fallas en la prestación de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta es la principal problemática ciudadana que atiende el Tribunal, de hecho, según reportó La Nación en enero del 2026.

Sentencia estructural de Esquivel

Marta Esquivel firmó y redactó numerosas sentencias que declararon con lugar recursos de amparo por demoras en las listas de espera de la CCSS. Tal es el caso de los votos: 17225-2018, 01328-2019, 21085-2021 y 08816-2021, entre otros.

En el fallo estructural, dijo: “Después de analizados los hechos, esta Sala comprueba que la CCSS en su funcionamiento tiene problemas estructurales que violentan el derecho a la salud de los amparados y la prestación eficaz de los servicios de salud. Por lo anterior y en atención a la gran cantidad de procesos de amparo en el que se alega la vulneración al derecho a la salud de los pacientes de la CCSS, esta Sala se ve obligada a valorar de forma integral la problemática de las listas de espera en los centros de salud de la institución recurrida".

En ese momento, las estadísticas judiciales revelaron un aumento exponencial de amparos en materia de salud (pasando de un 10,26% en 2012 a un 33,78% en 2018).

La sentencia ordenó a los entonces presidente ejecutivo y gerente médico de la CCSS elaborar, en el plazo de 6 meses, un Sistema de Gestión Integrado para solventar de raíz los problemas de listas de espera.

En el voto, se dispuso que el sistema debía incluir plazos de espera razonables por patología, niveles de urgencia o condición del paciente. También, pidió precisar los “criterios objetivos” para incluir a personas en las listas de espera, fijar un cronograma de trabajo, los nombres de los funcionarios responsables de cada tarea dentro del plan de trabajo, indicadores de gestión y mecanismos de verificación.

Según reportó La Nación en 2023, ese fallo seguía sin cumplirse. Para ese momento, Esquivel Rodríguez era la presidenta de la CCSS.

Exigen disculpa: ‘Es una humillación’

La presidenta de la Asociación Nacional Segunda Oportunidad de Vida (Anasovi), Briseida Castillo, cuestionó con dureza las palabras Esquivel.

“Los pacientes que acuden a la sala no tienen corona, son pacientes que han sufrido las consecuencias de un sistema que se ha venido debilitando por los jerarcas donde ella también fue presidenta de la institución (...) Eso es una humillación y una grosería lo que está haciendo con los pacientes. Los pacientes están muriendo esperando cirugías”, señaló Castillo.

Asociación en pro de los pacientes cuestiona palabras de Marta Esquivel. (Shutterstock/Shutterstock)

La representante le requirió a Esquivel una disculpa pública: “Necesitamos que esta diputada se ponga la mano en el corazón y pida perdón al pueblo de Costa Rica con lo que ella está diciendo, porque los pacientes no somos de corona”, dijo.

Castillo recordó que Esquivel fue presidenta de la CCSS: “¿Por qué no arregló las listas de espera que han tenido los pacientes? Esto, desgraciadamente, en los últimos años es cuando las listas de espera se han incrementado y ella ha estado en estos dos gobiernos (Chaves y Fernández). Entonces, es reprochable lo que ella está diciendo", reprochó.

La presidenta de Anasovi le recordó a Esquivel que como magistrada dictó numerosas sentencias que ampararon a los pacientes que acudieron a la Sala por violaciones al derecho a la salud en la CCSS: “¿Cómo puede ahora criticar lo mismo que antes avaló?“, cerró.