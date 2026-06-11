Marta Esquivel tilda de ‘ticos con corona’ a los costarricenses que acuden a la Sala Constitucional para reclamar atención médica en la CCSS

La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel Rodríguez, calificó de “ticos con corona” a los ciudadanos que acuden a la Sala Constitucional para exigir atención médica pronta en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Marta Esquivel catalogó "ticos con corona" a los pacientes que acuden a la Sala IV

El señalamiento de Esquivel surgió durante un discurso de control político realizado la tarde de este miércoles en el Congreso. Su discursó lo dirigió para cuestionar el proceso de elección de los magistrados suplentes y propietarios de la Sala, pero se refirió a las listas de espera.

“¿Que generamos en la CCSS (con los fallos de la Sala)? Dos listas de espera: una de los ticos con corona que pueden ir a la Sala y el resto de los seres humanos, que a pesar de que hay un artículo 33 constitucional (derecho a la igualdad) ahí desaparece. O sea, la misma Sala, y debo decirlo porque yo estuve ahí, incurre en un tema muy sensible porque genera una doble lista“, dijo Esquivel.

Solo en el 2025, la Sala Constitucional debió atender más 16.000 recursos de amparo de ciudadanos que señalaban fallas en la prestación de servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Esta es la principal problemática ciudadana que atiende el Tribunal, de hecho, según reportó La Nación en enero del 2026.

La diputada Esquivel fue magistrada suplente de la Sala Constitucional entre el 2017 y el 2021, cuando renunció para ocupar cargos políticos en el gobierno de Rodrigo Chaves.

Sentencia estructural de Esquivel

Marta Esquivel firmó y redactó numerosas sentencias que declararon con lugar recursos de amparo por demoras en las listas de espera de la CCSS. Tal es el caso de los votos: 17225-2018, 01328-2019, 21085-2021 y 08816-2021, entre otros.

El 29 de marzo del 2019, además Esquivel Rodríguez redactó el voto 05560-2019. Ese fallo fue calificado por el propio tribunal como una “sentencia estructural” para exigir a la CCSS atender la problemática de las listas de espera.

“Después de analizados los hechos, esta Sala comprueba que la CCSS en su funcionamiento tiene problemas estructurales que violentan el derecho a la salud de los amparados y la prestación eficaz de los servicios de salud. Por lo anterior y en atención a la gran cantidad de procesos de amparo en el que se alega la vulneración al derecho a la salud de los pacientes de la CCSS, esta Sala se ve obligada a valorar de forma integral la problemática de las listas de espera en los centros de salud de la institución recurrida", dice el fallo redactado por Esquivel.

Los ciudadanos acuden de forma regular a la Sala Constitucional por las listas de espera en la CCSS. (Cortesía CorAll Family)

En ese momento, por ejemplo, las estadísticas judiciales revelaron un aumento exponencial de amparos en materia de salud (pasando de un 10,26% en 2012 a un 33,78% en 2018).

La sentencia ordenó a los entonces presidente ejecutivo y gerente médico de la CCSS elaborar, en el plazo de 6 meses, un Sistema de Gestión Integrado para solventar de raíz los problemas de listas de espera.

En el voto, se dispuso que el sistema debía incluir plazos de espera razonables por patología, niveles de urgencia o condición del paciente. También, pidió precisar los “criterios objetivos” para incluir a personas en las listas de espera, fijar un cronograma de trabajo, los nombres de los funcionarios responsables de cada tarea dentro del plan de trabajo, indicadores de gestión y mecanismos de verificación.

Según reportó La Nación en 2023, ese fallo seguía sin cumplirse. Para ese momento, Esquivel Rodríguez era la presidenta de la CCSS.