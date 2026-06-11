Política

Marta Esquivel tilda de ‘ticos con corona’ a los costarricenses que acuden a la Sala Constitucional para reclamar atención médica en la CCSS

En el 2019, como magistrada de la Sala, Marta Esquivel redactó una sentencia para exigir a la Caja atender la problemática de las listas de espera

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Por Sebastián Sánchez
Imágenes del plenario de la Asamblea Legislativa durante la sesión solemne del 1 de mayo de 2026.
Marta Esquivel es diputada del PPSO y fue magistrada constitucional. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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