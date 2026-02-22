Corrillos Políticos

El proyecto de vuelos baratos a Centroamérica está muerto; se impuso el veto

El tema cobró relevancia con la suspensión de varias rutas aéreas de bajo costo debido a los altos impuestos

Por Esteban Oviedo
El proyecto de ley de vuelos baratos desde Costa Rica hacia Centroamérica y República Dominicana está muerto. Si bien superó una consulta de constitucionalidad y el segundo debate en el Congreso, a principios del 2025, finalmente se impuso el veto del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
