Eli Feinzaig luego de suspensión de 4 rutas de Volaris hacia Costa Rica: ‘Son las consecuencias de no atreverse a legislar’

Eliécer Feinzaig, diputado del PLP, criticó el veto del Rodrigo Chaves al proyecto que buscaba a abaratar los costos de los vuelos.

Tras confirmarse la suspensión de cuatro rutas de la aerolínea Volaris desde y hacia Costa Rica por los altos impuestos, el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, criticó el veto del presidente Rodrigo Chaves a un proyecto de ley suyo que buscaba reducir el costo de los tiquetes aéreos mediante una reducción de tributos.

“Son las consecuencias de no atreverse a legislar para bajar los costos en este país. Estamos llenos de proyectos de ley que elevan los costos o, cuando uno plantea reducirlos, no tienen el apoyo,”, declaró Feinzaig.

En febrero del 2025, el mandatario impuso un veto total al proyecto de vuelos baratos a Centroamérica y República Dominicana.

“(Volaris) es una aerolínea que está ofreciendo boletos relativamente baratos, pero el hecho de que los impuestos sean, a veces, más de lo que tiene uno que pagar, desestimula que la gente viaje. Entonces, esa decisión de Volaris es la consecuencia directa de la decisión de esta Asamblea Legislativa, con la ayuda del presidente de la República, de no aliviarle el bolsillo a los costarricenses”, dijo Feinzaig.

Según la línea aérea, aunque la empresa ofrecía tarifas competitivas, los tributos elevaban de forma significativa el monto a pagar; en algunos casos, hasta el 57% del precio final.

El diputado explicó que el proyecto “está sepultado”, porque no existe la mayoría parlamentaria para resellar la iniciativa.

“Si se somete a votación el resello, lo vamos a perder. Entonces, ya es un proyecto perdido. Ya sea que se pierda de aquí al 30 de abril o que en la próxima Asamblea Legislativa le den sepultura”, dijo el legislador.

La iniciativa de Feinzaig planteaba una reducción de impuestos para las aerolíneas que ofrecieran pasajes de ida y vuelta por $100 entre Costa Rica y cualquier país centroamericano, y de $50 para trayectos solo de ida.

En el caso de República Dominicana, proponía un tope de $120 por viaje redondo y de $60 por boleto sencillo. Esas tarifas correspondían al precio del asiento e incluían un artículo personal que cupiera debajo del asiento, sin contemplar servicios adicionales.

No obstante, el mandatario vetó el proyecto alegando razones de “oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”. Argumentó que la iniciativa podría incentivar estancias más cortas en el país y convertir a Costa Rica en un punto de tránsito dentro de itinerarios regionales, en lugar de un destino principal para los visitantes.

Actualmente, todo pasajero que salga de suelo costarricense por aeropuertos internacionales debe pagar un impuesto único de $27, establecido por la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional.

El proyecto de Feinzaig proponía reducir el tributo a $14 para viajes desde Costa Rica hacia Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá o República Dominicana.

Suspensión de vuelos

Volaris suspendió cuatro rutas aéreas que operan desde y hacia Costa Rica debido a la alta carga impositiva que encarece los boletos.

Volaris anunció la suspensión indefinida de cuatro rutas aéreas. (Volaris/Cortesía)

Ronny Rodríguez Chan, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la compañía, dijo a La Nación que la medida afectará los vuelos directos con destino a San Salvador y Ciudad de Guatemala, así como la ruta hacia Miami, Estados Unidos.

Asimismo, el director indicó que la compañía suspendió la ruta directa a Tegucigalpa. Este servicio inició operaciones el 1.º de diciembre pasado y fue cancelado el 12 de enero por las mismas razones.

“Nuestra promesa de valor es ofrecer al cliente un precio final de modelo de bajo costo, propio del modelo de Volaris. (Esto) ha sido imposible, porque, al momento en que el cliente va a realizar el pago de su boleto, se le incrementan los impuestos y tasas aeroportuarias que, en el precio final del boleto, llegan a representar el 57% del precio final del boleto o más ”, señaló Rodríguez.

“Esto ha hecho imposible que el cliente perciba el modelo de bajo costo y el esfuerzo de reducción tarifaria de la compañía. Siguen percibiendo que los precios son altos y que la aerolínea es culpable del precio alto y que su promesa de valor no está siendo cumplida”, agregó.