Eli Feinzaig luego de suspensión de 4 rutas de Volaris hacia Costa Rica: ‘Son las consecuencias de no atreverse a legislar’

El mandatario Rodrigo Chaves vetó una iniciativa de Feinzaig que buscaba abaratar los costos de los tiquetes de avión mediante una reducción de impuestos

Por Aarón Sequeira y Sebastián Sánchez
Eliécer Feinzaig, diputado del PLP, criticó veto del Rodrigo Chaves a proyecto que buscaba a abaratar costos de los vuelos.
Eliécer Feinzaig, diputado del PLP, criticó el veto del Rodrigo Chaves al proyecto que buscaba a abaratar los costos de los vuelos. (Canva/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

