Volaris suspendió cuatro rutas a Costa Rica. ¿Cuántos pasajeros se pierden? Esto respondió la aerolínea

La aerolínea de bandera mexicana confirmó que la suspensión es indefinida y la decisión la tomó por los altos impuestos que cobra Costa Rica.

Por Gustavo Ortega Campos
Avión de Volaris en despegue desde el Aeropuerto Juan Santamaría, en San José, tras el anuncio de suspensión indefinida de vuelos directos a Miami, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa desde Costa Rica.
Volaris anunció la suspensión indefinida de cuatro rutas directas desde y hacia Costa Rica: Miami, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, debido a la alta carga tributaria en el precio de los tiquetes a partir de abril 2026. (Cortesía Volaris /Cortesía Volaris)







Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

