Volaris suspendió cuatro rutas a Costa Rica. ¿Cuántos pasajeros se pierden? Esto respondió la aerolínea

Volaris anunció la suspensión indefinida de cuatro rutas directas desde y hacia Costa Rica: Miami, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, debido a la alta carga tributaria en el precio de los tiquetes a partir de abril 2026.

La suspensión de manera indefinida de cuatro rutas desde y hacia Costa Rica anunciada por Volaris dejó a un amplio número de pasajeros sin la posibilidad de estas conexiones directas.

La aerolínea de bajo costo informó esta semana que se suspenderán los vuelos directos en las rutas hacia Miami, San Salvador, Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa, Honduras, a partir del 12 de abril. Los boletos dejaron de venderse el 21 de enero.

La decisión tendrá un impacto relevante en el transporte de pasajeros hacia Costa Rica, pues hay una pérdida significativa. Volaris confirmó a La Nación que las cuatro rutas suspendidas movieron en 2025 a 184.881 pasajeros desde y hacia San José .

El principal destino fue Guatemala con 127.185 personas. El precio promedio anual del boleto (sin impuestos) fue de $28,94.

En el caso de San Salvador, la aerolínea trasladó 39.387 pasajeros desde y hacia Costa Rica; el valor promedio anual del tiquete fue de $22,99.

En la ruta de Miami, trasladó a 16.375 clientes durante el año pasado, con un boleto con precio promedio anual de $29,94. Tegucigalpa movilizó a 1.934 pasajeros con el tiquete a $24,99.

Volaris tomó la decisión de suspender las rutas debido a la alta carga tributaria en el costo de los tiquetes.

Ronny Rodríguez Chan, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la compañía, dijo que, aunque la empresa ofrecía tarifas competitivas en algunos casos, los cargos llegaron a representar hasta el 57% del precio final.

Al ser consultados sobre el plazo de duración de esta medida, Rodríguez respondió este jueves que será por tiempo indefinido.

El vocero dijo que la decisión está tomada y estimó que el comportamiento de mercado (aéreo) va a ser diferente cuando se saca a un jugador de bajo costo.

La Nación solicitó al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) su valoración de la medida anunciada por Volaris, al cierre de esta nota se esperaba respuesta.

De un mes a nueve años

Las rutas directas que Volaris suspendió tenían diversos tiempos de estas en operación. La más nueva tenía un mes, mientras que la más longeva acumulaba nueve años, según los datos de la línea aérea.

El vuelo directo más reciente era el de Tegucigalpa que empezó a funcionar en diciembre del año pasado. Desde que estuvo activo, se movieron un total de 2.674 pasajeros.

Mientras que hacia Miami mantuvo operaciones seis meses, se inició el 4 de julio de 2025. En este caso fueron 20.938 personas quienes se transportaron.

La operación hacia Guatemala era la de mayor tiempo que mantenía Volaris desde Costa Rica, pues con este destino inauguró la ruta en diciembre de 2016, hace nueve años.

Durante todo el tiempo de operación, la empresa trasladó a 829.507 clientes, entre Costa Rica y Guatemala.

El Salvador como destino resultó ser accidentado. La aerolínea la reactivó en setiembre de 2024, tras una suspensión relacionada con permisos y autorización de itinerarios, explicó en ese momento Volaris.

La ruta entre San José y San Salvador operó inicialmente entre febrero de 2017 y marzo de 2024.

En esta ruta, el total de personas movilizadas fue de 422.463 desde 2017 a este año, según Volaris.

La compañía mantiene actualmente sus rutas directas hacia México —incluidos Guadalajara, Cancún y Ciudad de México—, así como el vuelo sin escalas a Orlando.

De acuerdo con datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), durante 2025 llegaron al país por la vía aérea 42.861 visitantes de Guatemala, 24.846 de El Salvador y 15.240 de Honduras.

En el caso de Estados Unidos, el dato total, sin detalle de los estados de origen, fue de 1,6 millones de turistas.

Por otro lado, los datos de salidas de costarricenses por la vía aérea indican que 333.660 nacionales viajaron hacia Estados Unidos, 95.965 a Guatemala, 65.196 hacia El Salvador y 1.089 a Honduras.

Las estadísticas de la Administración de Comercio Internacional (ITA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revelan que hasta setiembre 2025, último dato disponible, ingresaron 257.285 ticos al país norteamericano; de estos, 244.971 por la vía aérea, equivalente al 95,2%.

Por el aeropuerto de Miami ingresaron 47.358 costarricenses.

Volaris tiene tres certificados de operación o aerolíneas activas: Volaris México (desde 2006), Volaris Costa Rica (2016) y Volaris El Salvador (2021).