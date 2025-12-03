Economía

Volaris abrirá ruta directa entre Costa Rica y Tegucigalpa con cuatro vuelos semanales

La aerolínea ofrecerá vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos como parte de su novena ruta internacional desde Costa Rica

Por Damián Arroyo C.
Volaris anuncia vuelos directos a Tegucigalpa con promociones especiales por su aniversario. La ruta operará cuatro veces por semana.
Volaris anuncia vuelos directos a Tegucigalpa con promociones especiales por su aniversario. La ruta operará cuatro veces por semana. (Volaris/Cortesía)







