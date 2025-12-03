Volaris abrirá ruta directa entre Costa Rica y Tegucigalpa con cuatro vuelos semanales

Volaris anuncia vuelos directos a Tegucigalpa con promociones especiales por su aniversario. La ruta operará cuatro veces por semana.

La aerolínea Volaris Costa Rica anunció la apertura de una ruta directa hacia Tegucigalpa, Honduras, como parte de la celebración de su noveno aniversario de operaciones.

Esta conexión, que iniciará como una ruta estacional, ofrecerá cuatro frecuencias semanales, los lunes, miércoles, viernes y domingos, con salida desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia la capital hondureña. Esta representa la novena ruta internacional de la aerolínea.

El anuncio se dio junto a una campaña promocional que ofrece hasta un 70% de descuento en boletos comprados entre el 3 y el 8 de diciembre de 2025, para vuelos programados entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.