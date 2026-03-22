Corrillos Políticos

Diputados aceleraron 5 reformas legales; una de ellas toca las pensiones del IVM

Planes versan sobre jubilaciones, reglas laborales de lactancia, abuso infantil y pensiones alimentarias

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Por Esteban Oviedo
La diputada de gobierno, Ada Acuña, es la impulsora de la iniciativa que afectaría las pensiones del IVM.







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Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

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