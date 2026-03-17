Economía

Diputados subirían pensiones del IVM a personas de mayores ingresos

Legisladores impondrían una camisa de fuerza a la CCSS en el manejo de las pensiones del IVM. Lo hicieron dentro una iniciativa legal sobre el ROP que ahora pasará al plenario legislativo.

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Por Óscar Rodríguez
En la imagen, la fachada de la Gerencia de Pensiones de la CCSS y una imagen de stock con monedas creciendo
La Gerencia de Pensiones de la CCSS confirmó que el proyecto impactaría las finanzas del IVM. (Rafael Pacheco Granados y Shutterstock/Rafael Pacheco Granados y Shutterstock)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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