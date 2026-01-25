Corrillos Políticos

¿Tendremos pensión de la CCSS en el futuro? Mmmm, ya empiezo a dudarlo...

Una noticia que estaba prevista para el 2041 salió lamentablemente esta semana. ¿Qué proponen los candidatos para evitar el choque con el iceberg?

Por Esteban Oviedo
Imagen ilustrativa de los aportes patronales vinculados al proyecto de ley sobre el régimen de pensiones de la CCSS en Costa Rica.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) administra el mayor sistema de pensiones de Costa Rica. (José Cordero)







Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

