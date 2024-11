Rodrigo Chaves renuncia a presentar propuesta para evitar colapso en pensiones de CCSS

Rodrigo Chaves no presentará reformas al IVM

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, renunció a presentar una propuesta para solucionar el déficit actuarial de ¢74,6 billones que afronta el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El mandatario justificó la decisión en el contexto preelectoral y la poca confianza que su administración tiene en la Asamblea Legislativa.

“No vale la pena dividir al país” y “hay que esperarse a que haya una mejor Asamblea Legislativa en el 2026″, fueron algunas de las respuestas que brindó Chaves desde Casa Presidencial, el pasado 30 de octubre, cuando un periodista del canal Extra TV le consultó sobre la propuesta del Poder Ejecutivo para evitar el colapso del régimen del IVM.

La última valuación actuarial, dada a conocer el 12 de setiembre, reveló que, a partir del año 2047, el principal fondo de pensiones del país tendrá problemas para cumplir con sus obligaciones con los jubilados. No obstante, el presidente reconoció que su equipo no tiene un plan para atender este problema o que vaya a hacer algo al respecto en los 18 meses que le restan a su gestión.

“Nosotros no hemos hecho todavía una propuesta específica porque eso tendría que ir al Congreso y con la colaboración que tiene este Congreso, yo no sé si llevarle serenatas a una persona sorda”, expresó el mandatario, en compañía del ministro de Hacienda Nogui Acosta.

El gobernante cuestionó si los actuales legisladores tienen “la madurez política y el patriotismo para emprender una discusión seria al respecto”.

“¿Tenemos tiempo? Sí, no mucho. Hay que esperarse, desde mi punto de vista de la realidad de la división de poderes, a que haya, si Dios quiere, una mejor Asamblea Legislativa en el 2026. De otra manera, nada va a funcionar en Costa Rica, incluido esto (el déficit actuarial)″, agregó el mandatario.

Chaves también manifestó que “no vale la pena dividir al país cuando pensamos que la Asamblea Legislativa actual no tiene la capacidad de tomar grandes decisiones, por la división y los intereses político electorales cada vez más claros de las fracciones”.

La Nación consultó al ministro Nogui Acosta si las manifestaciones del pasado miércoles representaban una renuncia del gobierno a contribuir con el fortalecimiento de la CCSS, a lo que el jerarca respondió: “Para la administración Chaves Robles, el fortalecimiento institucional de la CCSS es vital. Sin embargo, también es realista; en el actual contexto político, social y económico, una discusión de esta envergadura no tendría el respaldo necesario, dados los intereses particulares existentes”.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves. y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, descartaron que el gobierno vaya a presentar un plan para mejorar la situación actuarial del IVM, en los 18 meses que le quedan a la actual administración. Foto: Rafael Pacheco Granados

¿Qué piensa el gobierno de la deuda con la CCSS?

En cuanto a las negociaciones entre Hacienda y la CCSS para conciliar la deuda del Estado, tanto el mandatario como el ministro negaron que una solución para mejorar las deterioradas finanzas de la institución y de su régimen de pensiones, sea darle más recursos.

“La Caja es un canasto y una persona sabia no echa agua en un canasto para jalarlo. Nosotros no vemos que darle más dinero a un sistema que actuarialmente está diseñado para que quiebre, porque no incorpora el hecho de que nos estamos haciendo más viejos, la tasa de fecundidad decayó y probablemente siga decayendo”, aseveró Chaves.

“El problema de la CCSS no es de pago, sino su diseño”, indicó Acosta. Para el jerarca, la principal alternativa es bajar la tasa de reemplazo, este es el monto de pensión que reciben las personas, en relación con la totalidad de los ingresos aportados durante su vida laboral.

“Yo creo que lo que tenemos que empezar a discutir es cómo vamos a sustituir la reducción de la pensión del régimen IVM, relacionada con el cambio poblacional”, sentenció.

El jerarca consideró un “sinsentido” que la población del país tenga buenos indicadores de longevidad, porque eso significa que los regímenes deben pagar más tiempo por las pensiones. “Nos va muy bien con el tema de la salud, protegemos a las personas, viven más. Bueno, hay que pagarles más pensión”, alegó.

Actualmente, la edad mínima para que los hombres puedan recibir la pensión del IVM es de 65 años, con al menos 300 cuotas. Mientras que las mujeres pueden solicitar el beneficio de manera anticipada, con 63 años con 405 cuotas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), se proyecta que el promedio de la esperanza de vida al nacer pasará de 80,91 años en 2024 a 84,27 años en 2050 y 89,57 en 2100.

Mientras que la tasa global de fecundidad bajará de 1,23 en 2024 a 1,14 hijos por mujer en 2031, y luego, a partir de 2050, se estabilizaría en 1,26.

Conciliación en pausa por incertidumbre en Junta Directiva de CCSS

Este medio preguntó a Acosta si sus manifestaciones y las del presidente eran también una renuncia al proceso conciliación de la deuda del Estado con los seguros de Salud y Pensiones de la CCSS. No obstante, el jerarca indicó que las negociaciones “continuarán una vez se tenga certeza de la dinámica que tendrá la Junta Directiva de dicha institución”.

La cúpula de la CCSS se mantiene paralizada desde el 23 de setiembre, por la investigación judicial del conocido Caso Barrenador que lleva adelante el Ministerio Público.

Por esta causa, se encuentran suspendidos de sus cargos la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, y los directivos Isabel Camareno Camareno, representante del gobierno, y Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, ambos del bloque patronal.

Mientras que en el ínterin, el 25 de setiembre, se concretó la salida de Jorge Porras López, como representante del gobierno. Sobre su reemplazo, Casa Presidencial dijo a La Nación que se tomará su tiempo para hacer el respectivo nombramiento.

Actualmente, solo hay cuatro personas facultadas para ser parte de la Junta Directiva de la CCSS. Un quinto miembro activo permitiría al órgano colegiado tener cuórum estructural con el cual se pueden atender asuntos considerados urgentes para la institución.