Política

Deudores de pensión alimentaria podrían salir del país sin adelantar cuotas, según proyecto dictaminado en el Congreso

Iniciativa permitiría a personas al día con la pensión solicitar autorización judicial para salir de Costa Rica; proyecto ahora pasará al plenario legislativo

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Estadísticas globales muestran que la turbulencia casi nunca derriba aviones, pero sí provoca lesiones en pasajeros sin cinturón.
Comisión legislativa dictaminó el proyecto que permitiría a deudores alimentarios al día solicitar autorización judicial para salir del país sin adelantar cuotas.. (Stock/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Comisión de Asuntos JurídicosPensión alimentariaSalir del país
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.