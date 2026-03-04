El Explicador

Fraudes electrónicos: qué falta para que el proyecto que responsabiliza a los bancos sea ley

Iniciativa ya fue aprobada en primer debate en la Comisión Plena III. Explicamos qué falta para que sea publicada en ‘La Gaceta’

Por Cristian Mora
Persona utiliza computadora portátil y teléfono celular mientras se muestran íconos de alerta y seguridad digital, en alusión al proyecto de ley sobre estafas informáticas criticado por los bancos públicos de Costa Rica por el impacto en costos y responsabilidad financiera.
La Comisión Legislativa con Potestad Plena III aprobó por unanimidad el proyecto en primer debate; ahora deberá votarse en segundo debate antes de enviarlo al Ejecutivo. (Shutterstock /Shutterstock)







Asamblea LegislativaFraude informáticoProyecto de leyComisión Plena III
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

