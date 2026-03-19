Política

Asamblea amplía derechos laborales por lactancia: patronos deberán conceder tiempos para extracción. Estos son los principales cambios

Reforma fue aprobada por la Comisión Plena Tercera e impulsada por el Frente Amplio

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Por Sebastián Sánchez
Diputados aprueban iniciativa que busca ampliar el derecho a la lactancia materna. (Shutterstock)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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