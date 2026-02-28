Viva

Voodoo: Una década de mística, resiliencia y el emocionante rugido de ‘Fangs & Feathers’, su nuevo disco

Tras 10 años de carrera, el fundador de la banda, Guido Fernández, relató a ‘La Nación’ los triunfos de la banda y el ambicioso proyecto de su más reciente producción, que une el inglés y el español en vinilo

EscucharEscuchar
Por Carlota Zamora González
Voodoo
De izquierda a derecha, los integrantes de la banda son Daniela García (guitarra), Juan Carlos Pardo (batería), Felipe González (bajo), y Guido Fernández (voz y guitarra). (Visual Feeling/Visual Feeling)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VoodooBanda nacionalrock
Carlota Zamora González

Carlota Zamora González

Ha colaborado en el área de Producción Audiovisual y en la sección de Mundo. Graduada en Inglés y Escritura Creativa en University of Exeter del Reino Unido.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.