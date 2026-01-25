Orquesta Filarmónica se pone romántica con estos conciertos para celebrar San Valentín

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya, pondrá al público tico a corear música romántica y a bailar con el sabor latino en un concierto en el Museo de los Niños.

La reconocida agrupación ofrecerá los espectáculos Plancha de despecho y Somos latinos, con propuestas para los románticos, los despechados y los bailarines, informó el Museo de los Niños en un comunicado de prensa. Los recitales se disfrutarán en el Anfiteatro Natural del Centro Costarricense de Ciencia y Cultura (Museo de los Niños), en San José.

Ay corazón es el título de estos espectáculos que prometen noches memorables para celebrar el amor y la fiesta. Plancha de despecho será el sábado 14 de febrero a partir de las 7 p. m. “Parejas y grupos de amigos podrán cantar a todo pulmón grandes éxitos que han marcado generaciones y emociones, con canciones icónicas de Myriam Hernández, Yuri, Luis Miguel, Emmanuel, Lolita, Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, entre muchos otros”, agregó la información de prensa.

El repertorio será interpretado por la orquesta acompañada por voces de artistas costarricenses como Eduardo Aguirre, Jorge Chicas, Joss Araya, Anny Picado, Franciny Quirós, María José Castillo, Fernanda Barrientos y más.

San Valentín se podrá celebrar con música romántica y bailable en el Anfiteatro Natural del Museo de los Niños con dos conciertos que presentará la Orquesta Filarmónica. (Cortesía Museo de los Niños)

Para los que prefieren bailar, Somos latinos es el espectáculo perfecto. Este se realizará el domingo 15 de febrero, a las 7 p. m. Carlos Daniel Castillo y Jean Félix Quintana son los cantantes invitados que pondrán al público a bailar con piezas de Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, Carlos Vives, Los Ángeles Azules y otros grandes representantes del sabor latino.

Detalles para los conciertos de la Filarmónica en San Valentín

Las entradas para cada concierto están a la venta en el sitio web miboleteria.org y en la boletería física del Museo de los Niños. Los precios y localidades para cada día son:

¢18.000: gradería natural.

¢25.000: preferencial.

¢30.000: palcos.

¢32.000: zona VIP.

Los espectáculos son exclusivos para mayores de 18 años. Ambos días las puertas del Anfiteatro Natural abrirán a partir de las 4 p. m. para que el público pueda disfrutar del atardecer. En el lugar habrá zonas de comidas, bebidas y pista de baile. El museo dispone de amplios parqueos que se podrán utilizar desde las 2 p. m. y hasta la finalización de los eventos.