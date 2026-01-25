Viva

Orquesta Filarmónica se pone romántica con estos conciertos para celebrar San Valentín

Los espectáculos combinan música de amor, despecho y ritmos latinos

Por Jessica Rojas Ch.
Orquesta Filarmónica Museo de los Niños
La Orquesta Filarmónica de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya, pondrá al público tico a corear música romántica y a bailar con el sabor latino en un concierto en el Museo de los Niños. (Cortesía Museo de los Niños)







Jessica Rojas Ch.

