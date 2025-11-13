Bacilos se junta con la Filarmónica de Costa Rica en un concierto muy particular

Bacilos probará en Costa Rica un nuevo formato de concierto. La cita será en el 2026, en Parque Viva.

Una combinación poco particular en la música se podrá disfrutar en el 2026 gracias al concierto que presentará el dúo Bacilos, en conjunto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

El espectáculo Bacilos pequeños romances, reunirá a los afamados artistas ganadores del Grammy y el Latin Grammy con el ensamble costarricense. Este recital será el primero en su estilo que presentará Bacilos en su historia.

La cita será el sábado 18 de abril de 2026, en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima.

“Este show fusionará los éxitos más emblemáticos de Bacilos, como Tabaco y chanel, Caraluna, Mi primer millón y Pasos de gigante, con la majestuosidad sinfónica de la Orquesta Filarmónica; las canciones conservarán sus versiones originales con una producción musical más robusta y llena de nuevos matices instrumentales”, explicó la productora Plus, encargada del montaje en un comunicado de prensa.

Las entradas para este recital ya están a la venta en el sitio publitickets.com. Los precios y localidades son: