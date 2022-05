Bacilos le canta al amor que no tiene edad en nuevo disco

El amor no tiene edad, punto. Esa es la premisa de la canción Toca madera, tema que la agrupación colombiana Bacilos (Jorge Villamizar y André Lopes) usa como punta de lanza de un nuevo disco corto (EP), publicado recientemente.

Con la nueva producción buscan decirle a sus fans que están más vigentes que nunca.

“Es una canción de conquista, de coquetería, de una noche de pareja. Muestra el optimismo y las cosas buenas que hay en el proceso que es conocer a alguien, pero todo muy elegante y tranquilo”, explicó vía telefónica Jorge Villamizar, cantante y compositor de Bacilos.

[ Bacilos más roquero ]

El tema, como comentó el artista, está dedicado a la conquista, pero el video va más allá y muestra a una pareja de adultos mayores viviendo ese sentimiento tan especial.

“A veces los más chicos nos molestan por ‘viejos’, pero yo les digo que la edad no importa. La vida sigue siendo divertida, eso depende de ti. Cuando terminamos la canción dije que el video quería hacerlo con gente mayor y el concepto se cerró así”, agregó Villamizar.

Bacilos, con una carrera de más de dos décadas en la música, sigue muy activo y lo demostró con la publicación del EP. Sus nuevas canciones se sienten renovadas, con una rica fusión de géneros y mensajes dirigidos a las nuevas generaciones.

“Queríamos contarle a los más jóvenes que se puede coquetear y conquistar fuera de las redes sociales, cómo se hace en la vieja escuela, porque está bien que te eches un rato de mensajes en Tinder, pero en algún momento tienes que encontrarte en un café y ver qué pasa. La canción está dedicada a ser el tema de la primera cita”, comentó entre risas el músico.

Bacilos pasó de ser un trío a un dúo en el largo camino de su carrera musical. Actualmente son los artistas Jorge Villamizar y André Lopes los encargados de la música del grupo colombiano. (Gustavo Martínez/Cortesía )

Además de Toca madera, en el disco corto Bacilos presenta el tema After You Left, una pieza en inglés, bien romántica y con la intención de cantarle a los angloparlantes porque “¿cómo le cantas a alguien que no hable español?”, se preguntó Villamizar.

“Parte de la realidad que vivimos los latinos es estar en lugares donde se habla inglés. Más de la mitad de mi vida he vivido entre angloparlantes (en Estados Unidos e Inglaterra). Pero la canción mantiene la esencia y las raíces”, agregó.

La última canción del EP es una colaboración con el rapero cubano El Mola, con quien Villamizar tiene una fuerte amistad desde hace muchos años. El tema es alegre pero tiene un mensaje intenso: desconectarse de la tecnología y disfrutar más de la vida.

“Más Na’ nos invita a desconectarnos del mundo algorítmico, de lo digital. Hablamos de que nos podemos inventar un mundo donde no haya celulares, porque los que tenemos cierta edad sabemos que se puede vivir sin él”, afirmó.

“La canción habla sobre ese tema en un lenguaje muy divertido, muy afrocubano y simpático”, agregó el artista.

Bacilos está trabajando de manera intensa tanto en el estudio de grabación como en las presentaciones en vivo. De hecho, Villamizar confirmó que su equipo de trabajo está concretando fechas de conciertos en Latinoamérica y que, por supuesto, Costa Rica estaría incluida en ese tour de espectáculos.