Debi Nova anunció una importante noticia que marcará la historia de su carrera: ¿De qué se trata?

La cantautora costarricense estrenó este año un disco, recibió una nominación a los Latin Grammy y dará un concierto en Parque Viva

Por Jessica Rojas Ch.
22/07/2025, San José, Escazú, entrevista con la cantante nacional Debi Nova, para la presentación de su nuevo disco.
En julio de este 2025, la cantautora costarricense Debi Nova estrenó el disco 'Todo puede convertirse en canción'. (José Cordero/Archivo)







Debi NovaMúsica costarricenseTodo puede convertirse en canción
