Debi Nova anunció una importante noticia que marcará la historia de su carrera: ¿De qué se trata?

En julio de este 2025, la cantautora costarricense Debi Nova estrenó el disco 'Todo puede convertirse en canción'.

Un disco nuevo, una nominación a los Latin Grammy, un concierto en Costa Rica y el anuncio de una gira de espectáculos por Latinoamérica: así va el 2025 de la cantautora costarricense Debi Nova.

Este año, la artista estrenó el álbum Todo puede convertirse en canción y, desde que la producción salió a la luz, la artista tica no ha parado de dar y recibir muy buenas noticias.

En junio, Debi anunció que volvería a dar un espectáculo en el país. El show celebrará sus tres lustros de trayectoria en la música y será el 18 de octubre en Parque Viva. Cantar y tocar en este escenario es un sueño que tiene la artista desde hace varios años.

Unos días más tarde, Debi estrenó Todo puede convertirse en canción, un disco revelador e inspirador que recibió una nominación del Latin Grammy en la categoría mejor canción pop/rock, por el tema Tu manera de amar. Estos premios se entregarán en noviembre.

Ahora, la más reciente buena noticia de Debi es que realizará una gira por varios países de Latinoamérica, con el objetivo de presentar su música más nueva.

En su perfil de Instagram, la cantautora confirmó las fechas y lugares que visitará.

El recorrido inicia el 18 de octubre en Costa Rica. El 22 será el turno de Bogotá, Colombia; el 23 y 24 se presentará en Guayaquil y Quito (Ecuador). El turno de Lima, Perú, será el 25 de octubre.

Después de estos intensos días de conciertos, la tica viajará a Buenos Aires, Argentina, para cantar allá el 28. En Montevideo, Uruguay, estará el 29, y el 30 en Santiago de Chile.

El cierre de la gira será el 21 de noviembre con un recital en Ciudad de México.