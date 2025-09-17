Debi Nova recibió gran noticia a un mes de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera

La cantante costarricense Debi Nova presentó en julio su último disco 'Todo puede convertirse en canción'.

La cantante costarricense Debi Nova atraviesa una racha de alegrías; luego de recibir una gran noticia a un mes de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera artística en Costa Rica.

Nova fue nominada a los Latin Grammy en la categoría de mejor canción pop/rock, con su tema Tu manera de amar. Los gramófonos latinos se entregarán el próximo 13 de noviembre.

“Es un honor enorme compartir la categoría con artistas que admiro tanto. Tu manera de amar es una canción muy significativa para mí: marcó el inicio de un ciclo en el que pude convertir muchas cosas en canción”, escribió en su Instagram.

Esto llega poco antes del concierto que ofrecerá en el sábado 18 de octubre en Parque Viva, que de acuerdo con la artista nacional es un sueño por el cual esperó una década.

El anhelo de la artista tica por subir al escenario del Anfiteatro Coca-Cola, explicó ella en junio de este año, nació cuando el español Enrique Iglesias la invitó a cantar con él durante el concierto que presentó en el 2015.

“Era un lugar que yo no conocía y apenas estaba abriendo sus puertas. Me acuerdo de que me monté en el escenario y tuve un pensamiento en ese momento: ‘¿Será que alguna vez yo voy a poder dar un concierto en este lugar?’”, recordó la cantante en el posteo que realizó en sus redes sociales.

Desde entonces ha pasado el tiempo, varios álbumes, muchas canciones, muchos altos y muchos bajos, agregó la cantante, pero al fin logró concretar ese sueño.

“Se me cumplirá y eso es gracias a ustedes, al cariño y abrazo que me han dado a lo largo de los años. Gracias por hacerlo realidad”, manifestó.

Las entradas para el concierto de Debi Nova, una de las más grandes exponentes de la música de autor de nuestro país, ya están a la venta en el sitio eticket.cr.

Los precios y localidades son:

Experiencia Debi: ¢42.800.

Golden Circle: ¢35.700.

Golden Circle especial: ¢51.300.

Zona 400: ¢27.400.

Los últimos conciertos que Debi Nova ofreció en suelo nacional fueron en mayo de 2024, cuando llenó tres noches el Teatro Melico Salazar, en San José. Esos espectáculos fueron la presentación de su disco Dar vida.