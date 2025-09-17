Viva

Debi Nova recibió gran noticia a un mes de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera

La cantante costarricense compartió con emoción una noticia que la llena de alegría

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
22/07/2025, San José, Escazú, entrevista con la cantante nacional Debi Nova, para la presentación de su nuevo disco.
La cantante costarricense Debi Nova presentó en julio su último disco 'Todo puede convertirse en canción'. (José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Debi NovaLatin Grammy
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.