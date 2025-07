La confesión más íntima de Debi Nova: ¿por qué su nuevo disco sana heridas?

Hay discos que se escuchan, otros que se sienten, y luego están los que se perciben como una herida que sana mientras suenan. Eso es precisamente lo que provoca Todo puede convertirse en canción, el sexto álbum de estudio de la costarricense Debi Nova. Es un manifiesto íntimo, valiente y luminoso que convierte el dolor en arte y la vulnerabilidad en fortaleza.

En el disco Debi abrió su corazón, contó su verdad, nos abrió la puerta a su universo más personal en el cual la sanación y la sororidad se entrelazan con sonidos eclécticos, con poesía y metáforas de amor propio, de resiliencia y también de romance.

Hace 20 años, Debi fue víctima de violencia doméstica; desde ahí es como aborda este tema delicado y muy preocupante. Lo hace desde la empatía y desde la mirada de una sobreviviente que usa su talento, su voz y, sobre todo, la vitrina artística, para llamar la atención.

“Me da como vergüenza admitir que pasé por esto. ¡Imaginate, 20 años después! Pero esta es una historia que tiene un final positivo porque salí de ahí. Sin embargo, hay muchas personas que siguen en ese ciclo de violencia”, manifestó la cantautora en entrevista con La Nación.

Debi Nova estrenó 'Todo puede convertirse en canción', un disco que transforma el dolor en música

Al final, Todo puede convertirse en canción no es un disco para hablar del pasado, sino para brindar por las cosas que se logran superar, lo que se transforma y por lo que todavía puede florecer.

¿Qué la motivó finalmente a convertir esa cicatriz en música? Aunque parezca mentira, ni la propia Debi tiene la respuesta a esta pregunta. Sin embargo, es claro que su maternidad y la vida misma la llevaron a liberarse.

“Ahora que tengo a mi hija, he tenido la realización de que hay cosas que no quiero seguir cargando para no pasárselas a ella”, afirmó.

Debi Nova, la música sanadora y la libertad de su nuevo disco

LEA MÁS: Debi Nova en concierto en el Melico Salazar, una caricia al corazón

Posiblemente, la canción Brindo sea la más potente del disco. Con sus sonidos lleva al público a un lugar intenso y, con su letra, a una realidad dolorosa. Con este tema cierra el álbum, pero fue el primero que escribió. En él se escuchan frases tan impactantes como estas:

“Tus marcas en mi piel me hicieron crecer y ser más fuerte.

Son muchas las historias sin la misma suerte.

Y frente al espejo, me miro sin mirar.

Me habla alguna culpa que aún falta por sanar.

La hago melodía, tal vez la escucharás.

Y canto a cuatro vientos; no quiero ni una más".

“¿Por qué esa canción es tan triste, mamá?”, le preguntó su hija Paloma, de tres años, cuando la escuchó.

“Bueno, porque a veces hay canciones tristes”, respondió Debi.

Debi Nova enfrentó los dolores de la violencia doméstica. Ella es una sobreviviente y con su voz quiere ayudar a otras mujeres a salir del ciclo de dolor. (José Cordero)

Brindo es una canción triste porque refleja la terrible realidad de la violencia de género, pero para la compositora era importante enfocarla desde la fortaleza. “Tiene esa tensión entre lo que estoy cantando de que sí, me pasó esto tan triste, pero aquí estoy y no quiero que a otras les pase. Las que estamos aquí tenemos que procurar que no siga sucediendo”, explicó.

—¿Cómo se encuentra la música cuando lo que hay es tanto dolor y silencio; cuando hay un nudo en el alma?

—“Eso es un misterio. Las canciones son un misterio, yo todavía no las entiendo. Creo que por eso sigo haciéndolas, para ver si en algún momento entiendo por qué vienen, de dónde vienen. Hay canciones que no sé por qué las escribo y años después lo entiendo”.

Ese misterio del que habla Debi es “lo precioso del arte”, lo que la mantiene creando, experimentando... soñando.

—Si este disco fuera una carta, ¿a quién estaría dirigida?

—¡Wow! Lo primero que pensé fue que a una Debi de hace 20 años.

—¿Cómo equilibra el peso del relato con la promesa de la esperanza que hay en la narración del disco?

—Creo que al final lo que a mí me da esperanza es saber que nos tenemos los unos a los otros. Creo que la música es ese vehículo que nos permite conectarnos.

Debi Nova: los sonidos, la variedad y “hacer lo que le da la gana” con su música

La violencia de género marca uno de los ejes del disco, pero Todo puede convertirse en canción no es una obra densa ni monocromática. Por el contrario, y tal como se adelantó al principio de este artículo, en el disco caben la resiliencia, el amor propio, el romance y hasta la celebración.

Sonoramente, el álbum también es diverso, lo que es el fiel reflejo de la carrera que ha forjado Debi a lo largo de los años.

“Algo de lo que a veces pienso es, ¿será que tengo que enfocarme en un género musical? Pero no le tengo miedo a la música y, siento que como creadora me puedo dar esas licencias. Este álbum, diría yo, que tal vez es en el que he sido más fiel a hacerlo como me gusta, del tipo de música que me gusta", confesó.

Y aunque reveló que hay momentos en que siente cierto miedo, porque en Latinoamérica no hay tanta apertura para escuchar fusiones como las suyas, en este álbum se dijo: “No, voy a hacer lo que me da la gana y lo que se siente rico”.

LEA MÁS: La conmovedora historia que lleva a Debi Nova a destacar en los Latin Grammy. La tica habló con ‘La Nación’

Para lograrlo, en esta ocasión se abrió un poco más de lo que acostumbra y se soltó. Buscó el apoyo de productores, de compositores y de intérpretes que colaboraron con ella para que el disco fuera este crisol sabroso que resultó.

“Hay una mezcla de diferentes sonidos. Trabajé con amigos de toda mi vida. Hay una cosa muy familiar que sentí durante todo el proceso. Solté muchísimo”, afirmó.

Debi Nova, un concierto y el regreso a cantarles a los ticos

Este 2025, Debi tiene mucho por qué celebrar. Estrenó Todo puede convertirse en canción y además celebra sus 15 años de carrera musical.

En el 2024, para el estreno de su álbum 'Dar vida', Debi Nova se presentó en concierto en el teatro Melico Salazar, en San José. (John Durán)

Estas buenas noticias las festejará con un concierto que presentará en Parque Viva, el sábado 18 de octubre.

“Vamos a llorar. Yo creo que sí. Está cargada la celebración; son 15 años desde que salió mi primer disco y este es un álbum importante con momentos bastante viscerales”, dijo la artista.

Agregó que le está costando mucho armar el repertorio de las canciones que va a presentar en el espectáculo. “Quiero tocar tres horas”, manifestó.

Debi adelantó que su recital va a ser “una noche muy hermosa”.

“Siempre he querido tocar en Parque Viva, sé que es un riesgo irme a un venue más grande, pero siento que es el momento y que todos los que vamos a estar ahí la vamos a pasar muy bien”, concluyó.

Las entradas para el show están a la venta en el sitio eticket.cr. Los precios y localidades son:

Central 400: ¢27.400.

Golden Circle: ¢35.700.

Golden Circle Especial: ¢51.300.

Los últimos conciertos que Debi Nova ofreció en suelo nacional fueron en mayo de 2024, cuando llenó tres noches el Teatro Melico Salazar, en San José.

Esos espectáculos fueron la presentación de su disco Dar vida.

Antes de eso, hizo lo propio el 14 y 15 de febrero del 2020, también en el escenario del recinto cultural josefino, para celebrar sus 10 años de trayectoria musical.

En el disco 'Todo puede convertirse en canción', Debi Nova contó con las colaboraciones de artistas como Alexandre Carlo, Jaze y Leonel García. (Cortesía)