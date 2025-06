Debi Nova esperó 10 años para cumplir este sueño

La cantautora costarricense Debi Nova esperó 10 años para cumplir su sueño de dar un concierto en Parque Viva.

Así lo confirmó la propia artista en un video que publicó en sus redes sociales la noche de este martes 10 de junio.

Debi logrará esta meta profesional el sábado 18 de octubre con el espectáculo que ofrecerá para celebrar con sus fans sus 15 años de carrera artística y también el lanzamiento de su nuevo disco de estudio.

El anhelo de la artista tica por subir al escenario del Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva nació cuando el español Enrique Iglesias la invitó a cantar con él durante el concierto que presentó en el 2015.

“Era un lugar que yo no conocía y apenas estaba abriendo sus puertas. Me acuerdo de que me monté en el escenario y tuve un pensamiento en ese momento: ‘¿Será que alguna vez yo voy a poder dar un concierto en este lugar?’”, recordó la cantante en el posteo que realizó en sus redes sociales.

Desde entonces ha pasado el tiempo, varios álbumes, muchas canciones, muchos altos y muchos bajos, agregó la cantante, pero al fin logró concretar ese sueño.

“Se me cumplirá y eso es gracias a ustedes, al cariño y abrazo que me han dado a lo largo de los años. Gracias por hacerlo realidad”, manifestó.

Detalles del concierto de Debi Nova en Parque Viva

Debi Nova, una de las más grandes exponentes de la música de autor de nuestro país, se presentará en concierto el sábado 18 de octubre en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva.

Las entradas ya están a la venta en el sitio eticket.cr.

La preventa se realizará de la siguiente manera:

Martes 10 y miércoles 11 de junio: clientes de las tarjetas Amex.

Jueves 12 y viernes 13 de junio: tarjetahabientes de BAC.

A partir del sábado 14, la venta será libre para todo tipo de pago.

Los precios y localidades son:

Experiencia Debi: ¢42.800.

Golden Circle: ¢35.700.

Golden Circle especial: ¢51.300.

Zona 400: ¢27.400.

Los últimos conciertos que Debi Nova ofreció en suelo nacional fueron en mayo de 2024, cuando llenó tres noches el Teatro Melico Salazar, en San José.

Esos espectáculos fueron la presentación de su disco Dar vida.

Antes de eso, hizo lo propio el 14 y 15 de febrero de 2020, también en el escenario del recinto cultural josefino, para celebrar sus 10 años de trayectoria musical.

La carrera artística de Debi ha llamado la atención en el mundo. La cantautora ha sido nominada a los premios Grammy y Latin Grammy.

Actualmente, es una de las jueces del programa Nace una estrella, de Teletica.

