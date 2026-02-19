Agenda cultural: último fin de semana de febrero se llena de conciertos, teatro y festivales gratuitos en todo el país

El último fin de semana de febrero ofrece una agenda cultural variada en todo el país, con conciertos, teatro y actividades familiares que invitan a disfrutar del arte en múltiples formatos y espacios.

El último fin de semana de febrero llega con una aferta cultural amplia y diversa que combina música, teatro, artes visuales y actividades familiares en distintos puntos del país. La agenda incluye desde la apertura de la temporada oficial de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta espectáculos de rock, así como propuestas escénicas contemporáneas y festivales al aire libre.

La programación destaca por su variedad de estilos y espacios, los cuales se realizarán en salas de teatro, museos, centros culturales y espacios abiertos. A continuación, las opciones para que usted pase un provechoso fin de semana.

Concierto de la Sinfónica Nacional inspirado en Playa Sámara

La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica inaugura su Temporada Oficial 2026 en el Teatro Nacional de Costa Rica con un concierto inspirado en Playa Sámara. (Suministrada )

La Orquesta Sinfónica Nacional inaugurará su Temporada Oficial 2026 con un concierto dedicado a Playa Sámara, el primero de una serie inspirada en las costas del país. Las presentaciones se realizarán el viernes 20 de febrero, a las 8 p. m., y el domingo 22 de febrero, a las 10:30 a. m., en el Teatro Nacional de Costa Rica.

Bajo la dirección de Andrés Salado y con la pianista invitada Gile Bae como solista, el programa incluirá obras de Bedřich Smetana, Ludwig van Beethoven y Edward Elgar, en una propuesta que busca traducir el paisaje costero en una experiencia musical.

Las entradas tienen un costo que va de ¢2.200 a ¢10.000, con un 30% de descuento para estudiantes y ciudadanos de oro, 50% para portadores del programa Brete y acceso gratuito para población beneficiaria del IMAS. Los boletos están disponibles en la boletería y en el sitio web del Teatro Nacional.

La temporada estará dedicada a playas y destinos turísticos del país, con la participación de solistas nacionales e internacionale. Para más información, el público puede comunicarse al 2240-0333.

All About Rock: Edición 80s y 90s en Jazz Café Escazú

El espectáculo 'All About Rock: Edición 80s y 90s' llega al Jazz Café Escazú con un recorrido por los grandes himnos del rock clásico, en una presentación cargada de energía para los fanáticos del género. (La Nación)

El Jazz Café Escazú recibirá el espectáculo All About Rock: Edición 80s y 90s, un show cargado de energía que revive los grandes himnos del género. La presentación será el sábado 21 de febrero a las 3:30 p. m.

El repertorio incluirá clásicos de AC/DC, Guns N’ Roses, Metallica, Bon Jovi, Led Zeppelin y Nirvana, en una experiencia pensada para los amantes del rock clásico.

Las entradas tienen un costo desde ¢10.000 y están disponibles en tiquetebox.app. Se permite el ingreso de menores de edad acompañados por un adulto y las reservaciones de mesa se liberan una hora después del inicio del evento.

Campeonato Nacional de Personajes 2026, en el Museo de los Niños

El Museo de los Niños reunirá a más de 25 personajes en una jornada familiar con juegos, competencias y premios, como parte del cierre de las vacaciones escolares. (La Nación)

El Museo de los Niños celebrará el tradicional Campeonato Nacional de Personajes 2026, un evento lleno de color y diversión para toda la familia. La actividad se realizará el domingo 22 de febrero, de 9 a. m. a 1 p. m., como parte del cierre de las vacaciones escolares.

Más de 25 personajes inflables y de peluche participarán en dinámicas como un partido de fútbol, rally de obstáculos, pruebas de agilidad y tanda de penales, en una jornada que culminará con la premiación de los ganadores en ambas categorías.

Las entradas tienen un costo general de ¢5.000 e incluyen el acceso a la zona de competencia en el Parqueo C y a las más de 46 salas interactivas del “Castillo de los Sueños”. Los boletos están disponibles en miboleteria.org y en la boletería física del Museo, hasta agotar cupos. Además, durante el evento se entregarán más de 250 premios y canastas con productos de marcas participantes.

Para más información, visite el Facebook del Museo de los Niños CR o comuníquese vía WhatsApp al 7003-7070.

Otras actividades

— Taller práctico de acuarela Pintando Gatos: Sesión creativa de acuarela con temática felina en el marco de la exposición Como el Agua, de la artista Patrizia Gallo, con visita guiada al finalizar y en conmemoración del Día Internacional del Gato. Lugar: Biblioteca Nacional de Costa Rica. Fecha y hora: Jueves 20 de febrero, de 1:30 a 3 p. m. Inscripciones: Tel. 2257-4814, 2211-4306 o correo talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr.

— Visita guiada exposición Como el Agua: Recorrido por la muestra de acuarelas de Patrizia Gallo, con información sobre el proceso artístico y contexto de la obra. Lugar: Biblioteca Nacional de Costa Rica. Fecha y hora: Jueves 20 de febrero, a las 3 p. m. Inscripciones: Tel. 2257-4814, 2211-4306 o correo talleresbibliotecanacional@sinabi.go.cr.

— Obra El principito: una aventura musical: Adaptación contemporánea del clásico de Antoine de Saint-Exupéry, con escenografía de gran formato, proyecciones y elenco nacional. Lugar: Teatro Auditorio Nacional (Museo de los Niños). Fecha y hora: Viernes 20 de febrero, a las 7 p. m.; sábado 21 de febrero, a las 6 p. m.; y domingo 22 de febrero, a las 11 a. m. y 3 p. m. Entradas: ¢12.000 a ¢20.000, disponibles en miboleteria.org y boletería.

— Danza contemporánea El mal del ancla: Ecos de la escritura de Virginia Grütter Jiménez: Propuesta escénica inspirada en la obra literaria de la autora costarricense, con una mirada sensorial y poética. Lugar: Casa Luján. Fecha y hora: 20 y 21 de febrero, a las 7 p. m., y 22 de febrero, a las 5 p. m. Entradas: ¢6.000. Reservas: 8323-7793.

— Obra de teatro Así de simple: Temporada teatral con funciones de fin de semana que exploran relaciones humanas desde el humor y la reflexión. Lugar: Teatro Espressivo, Momentum Pinares. Fecha y hora: Del 6 de febrero al 22 de marzo; viernes y sábado, a las 8 p. m.; y domingo a las 6 p. m. Entradas: En la boletería del teatro.

— Obra La mujer y el esqueleto: Puesta en escena con función especial en el Teatro Nacional. Fecha y hora: Jueves 20 de febrero , de 8 a 10 p. m. Entradas: ¢8.000 general; ¢5.500 estudiantes y adultos mayores; 50% descuento BRETE; gratis población IMAS.

— Concierto Romances: Noche dedicada a éxitos de amor y despecho interpretados por Jorge Chicas y Karina Severino, junto a la KS Band. Lugar: Jazz Café Escazú. Fecha y hora: 20 de febrero, a las 8 p. m. Entradas: ¢12.000 preventa y ¢15.000 el día del evento.

— Obra La osada, la casada y la cansada: Comedia sobre el reencuentro de tres amigas que desata confesiones y secretos; con texto y dirección de Sergio Masís. Lugar: (Espacio escénico según producción). Fecha y hora: Del 20 de febrero al 1 de marzo; viernes, 8 p. m.; sábado, 7 p. m.; domingo, 6 p. m. Entradas: ¢10.000 general y ¢9.000 adulto mayor, en tiquetebox.app.

— Presentación musical Javi Jiménez x Opo Chacón x Flora de Musa: Concierto en vivo con propuesta alternativa nacional. Lugar: Amón Solar. Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, a las 7 p. m. Entradas: Desde $8 en Starticket.cr.

— Concierto El Rito: Éxitos del rock en español: Recorrido por clásicos de Soda Stereo, Cerati y Héroes del Silencio interpretados en vivo. Lugar: El Muro Art Pub & Comedy Club. Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, a las 9 p. m. Entradas: ¢5.000 de pie y ¢6.000 en mesa. Reservas al 8404-2923.

— Drag Brunch San José: Valentines Edition: Espectáculo drag con brunch y presentaciones en vivo en su segunda edición del año. Lugar: El Social Sabana. Fecha y hora: Domingo 22 de febrero, a la 1 p. m. Entradas: ¢6.000 y ¢7.000 en starticket.cr.

— Música en el Museo: Concierto por el Día del Amor y la Amistad: Presentación al aire libre con la Banda Nacional de San José. Lugar: Museo Nacional de Costa Rica. Fecha y hora: Domingo 22 de febrero, de 11 a. m. a 12 m. Entradas: Gratuitas para nacionales y residentes.

— Feria de la Papa y la Cebolla 2026: Actividad con gastronomía, juegos y ventas agrícolas que celebra la tradición hortícola de la zona. Lugar: Tierra Blanca. Fecha y hora: Del 20 de febrero al 1.° de marzo. Entradas: Actividad abierta al público.

— Costa Rica Blues Festival 10th Anniversary: Festival internacional con artistas de blues, food trucks y actividades durante todo el día. Lugar: Club Campestre Griego. Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, de 10:30 a. m. a 10 p. m. Entradas: Según localidad en costaricablues.com.

— Feria del Café de Poás 2026: Encuentro cultural y gastronómico con exposiciones, catas y actividades familiares en honor al café local. Lugar: San Pedro de Poás (Parque Central). Fecha y hora: 21 y 22 de febrero. Entrada: Gratuita.

— Fiestas Cívico Patronales Verano Ciudad Colón 2026: Celebración con actividades religiosas, mascaradas, música en vivo y campo ferial. Lugar: Ciudad Colón. Fecha y hora: Del 13 al 22 de febrero. Entradas: Según actividad del programa.