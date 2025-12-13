Viva

Magpie Jay abre el pecho en ‘Urraca’: un disco de madurez, memoria y vuelo propio

La producción es el cuarto álbum de estudio de la agrupación costarricense

Por Jessica Rojas Ch.
Magpie Jay/Urraca
Hace 15 años nació el sueño de Magpie Jay. Desde entonces Felipe González (bajo), Sebastián Suñol (voz), Andrés Villalobos (batería) y Felipe Apéstegui (guitarra) han afianzado no solo su amistad, sino también su trabajo artístico a través de los discos. (Cortesía Magpie Jay)







Jessica Rojas Ch.

