Viviana Calderón vivió momentos de tensión en el epicentro de un temblor en Guanacaste: vea cómo reaccionó

La presentadora de televisión Viviana Calderón vivió un momento de tensión y susto la mañana de este lunes 3 de noviembre debido a los temblores que sacudieron Guanacaste.

Uno de los sismos, de magnitud 4,9 y tres kilómetros de profundidad, fue el que sorprendió a la conductora del programa La dulce vida, de Repretel. El epicentro fue dos kilómetros al noreste de Guadalajara de Tilarán, Guanacaste, localidad donde se encontraba Calderón desayunando con su familia.

En sus historias de Instagram, Calderón publicó cómo vivió el temblor. En una imagen posteó el mensaje: “El totazo que sentimos acá en Tilarán” y, más adelante, subió un video.

“De impacto profundo, el epicentro fue aquí, en este pueblo tan hermoso Guadalajara, conocido como Río Piedras” y mostró cómo su madre estaba visiblemente afectada. “Casi me da un infarto”, manifestó la señora.

Además de este sismo, en Guanacaste se registraron otros tres movimientos: el primero fue el de magnitud 4,9, el segundo fue de 2,6, el tercero de 3,4 y el último con una magnitud de 2,9.