Sucesos

Cuatro temblores sorprendieron a Guanacaste la mañana de este 3 de noviembre

La Red Sismológica Nacional reportó tres sismos en la región de Guanacaste durante la mañana de este lunes

Por Damián Arroyo C.
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Cuatro sismos se sintieron este lunes en Guanacaste. El más fuerte fue de 4,9 Mw y ocurrió en Tierras Morenas, Tilarán. (Canva/Canva)







