Cuatro temblores sorprendieron a Guanacaste la mañana de este 3 de noviembre

Cuatro sismos se sintieron este lunes en Guanacaste. El más fuerte fue de 4,9 Mw y ocurrió en Tierras Morenas, Tilarán.

Cuatro temblores sacudieron la provincia de Guanacaste durante la mañana de este lunes 3 de noviembre, en un lapso de menos de 90 minutos. La información fue confirmada por la Red Sismológica Nacional (RSN) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El primer sismo se registró a las 9:36 a. m., con una magnitud de 4,9 Mw y una profundidad de 3 kilómetros. El epicentro se localizó 8 kilómetros al este de Tierras Morenas, en el cantón de Tilarán.

El segundo ocurrió a las 9:53 a. m., con una magnitud de 2,6, ubicado 6 kilómetros al este de Tierras Morenas, en la misma zona.

A las 10:28 a. m., el tercer sismo tuvo lugar 36 kilómetros al sur de Tamarindo, con una magnitud de 3,4.

El cuarto movimiento telúrico se registró a las 10:44 a. m., también en Tierras Morenas, a 6 kilómetros al este, con una magnitud de 2,9.