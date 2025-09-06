Viviana Calderón regresa a Repretel: conozca a cuál programa y quién la acompañará en la conducción

Hace ya muchos años que Viviana Calderón brilló en Repretel como presentadora del famoso programa A todo dar. Ahora, la conductora regresa por todo lo alto como conductora de un nuevo espacio de Canal 6.

La empresa informó la noche de este viernes 5 de setiembre sobre la reincorporación de Viviana a sus filas.

Calderón se suma a la tercera temporada de La dulce vida, competencia de comediantes que verá la luz el 10 de octubre, a partir de las 8 p. m.

Viviana Calderón y Gustavo Gamboa unirán su experiencia y buen humor como conductores de 'La dulce vida', de Repretel. (Cortesía Repretel)

Pero el nombre de Viviana no es el único que se anunció. Repretel confirmó que el comediante Gustavo Gamboa será la dupla de la rubia en la conducción del show.

“Su carisma sumado a la energía de Tavo, prometen conquistar a la audiencia en cada emisión. Juntos darán vida a un formato cargado de humor, creatividad y secciones que harán reír a las familias costarricenses”, dijo Repretel en un comunicado de prensa.

La información agregó que el espacio tendrá la participación especial de reconocidos humoristas del elenco de Pelando el ojo, y de Edson Picado en una faceta diferente como presentador en el backstage, mostrando lo que sucede detrás del escenario.

“Feliz y contenta, nuevamente regreso a la pantalla chica y regreso a donde fue mi primera casa: Repretel”, manifestó la presentadora en un video que publicó en sus redes sociales.

Agregó que está muy emocionada por trabajar con Gamboa y el elenco de Pelando el ojo. “Gracias por recibirme otra vez en esa pantallita”, agregó.