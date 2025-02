Viviana Calderón y el calvario de las comparaciones físicas en ‘A todo dar’: ‘Decían que tenía cintura de sapo’

Viviana Calderón tenía 21 años cuando se convirtió en la presentadora de A todo dar, programa en el que inició su destacada trayectoria como presentadora. Sin embargo, aquella primera experiencia también le trajo situaciones difíciles de manejar, especialmente para su corta edad.

En un pódcast de Johanna Villalobos, en el que participó junto a sus compañeras del programa Gipzy Montero y Angie Conejo; Calderón se sinceró sobre la presión social que vivió en aquellas épocas. Según cuenta, aunque no existían redes sociales, los comentarios de odio se hacían sentir mediante cartas.

“Yo toda la vida he sido una mujer grande, y cuando entré a A todo dar, obviamente en televisión uno se ve más gruesito de lo que normalmente es. Y claro, al entrar con este grupo de mujeres todas delgaditas, obviamente a mí me veían como la grandotota”, narró la ex Buen Día.

“A mí en varias ocasiones me mandaban cartas diciendo que yo qué estaba haciendo ahí, que tenía una cintura de sapo, que nada que ver con todas las demás”, añadió.

Gipzy Montero, Angie Conejo y Viviana Calderón revivieron sus tiempos de 'A todo dar' en el pódcast de Johanna Villalobos. (Captura de Youtube del pódcast de Johanna Villalobos/Captura de Youtube del pódcast de Johanna Villalobos)

De acuerdo con Viviana, las comparaciones a las que estaba expuesta le impactaron negativamente a nivel emocional y psicológico; pues aseguró que constantemente la vista estaba sobre ella para que no aumentara de peso.

“Hasta los mismos productores me decían que si no pensaba en operarme y entonces yo: ‘No, suave un toque’. Yo hablé esto con mi mamá, imagínate lo terrible que puede llegar esto a la mente de uno y distorsionar su imagen. Yo llegué donde mi mamá llorando: ‘Mami es que me dicen esto, y además yo me veo y me veo horrible. Yo llegaba al canal, calladita, todo está bien, todo perfecto... pero yo llegaba a la casa y lloraba”, relató Calderón.

Desde aquella época, la presentadora contaba con una buena salud, pues siempre ha sido muy deportista; pero los ideales corporales la hicieron someterse a una dieta especial. Debido a esto, bajó de peso y asegura, las presiones desaparecieron.