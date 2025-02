Viviana Calderón indignada con el daño ambiental de extranjeros: ‘Nos estamos vendiendo’

Viviana Calderón es una costarricense más que se suma a la indignación contra los grandes proyectos constructivos de capital extranjero que se instalan en Costa Rica. La expresentadora de 7 Estrellas alzó la vos y manifestó que está preocupada por el daño ambiental que implican estos proyectos.

Recientemente, Calderón compartió una publicación de la cuenta de Instagram Tome pal pinto sobre una tala de árboles en la zoma de El tirol, en Heredia. A raíz de esto, la conductora concedió una entrevista a La Nación en la que profundizó sobre su sentir.

Viviana Calderón molesta con el daño ambiental

“Cada vez que veo algo así, sea donde sea, yo soy de las primeras en pegar el grito al cielo. Cuando vi esta publicación yo se lo enseñé a Pablo: ¡Vea lo que está pasando!”, relató.

La ex A todo dar explicó que desde hace un año está instalada junto a su pareja en Nosara y que, además, frecuenta mucho Tilarán. Justamente, en un viaje en bicicleta por una ruta nosareña, vio una gran cantidad de rótulos de “Se vende”, así como grandes casas cercanas, lo que la hace creer que esos terrenos acabarán en el mismo destino.

“Yo entiendo que el desarrollo tiene sus pros y sus contras. Yo sé que hay mucho empleo, hay muchas familias que se benefician, pero también, por otro lado, si no se hace de manera sostenible estamos acabando con nuestro pequeño país. Siempre se ha vendido como un país lleno de verde, que somos súper ecologistas y protegemos nuestro medio ambiente; pero estamos quedando cortos con eso”, enfatizó.

Viviana Calderón tiene una relación muy cercana con la naturaleza y frecuenta mucho Guanacaste. (Viviana Calderón para LN)

Calderón es clara al decir que, como una ciudadana más, tiene derecho de expresar lo que le molesta y que sabe que mucha gente comparte su indignación. No obstante, está decepcionada con el poco accionar de las autoridades de gobierno y considera que las regulaciones en materia de desarrollo inmobiliario deberían ser más protectoras del ambiente.

“Nos estamos vendiendo y eso es superpreocupante, es triste. Se siente una impotente porque por más que yo he visto mucha gente que se tira a las calles, que protesta y todo, al final es como una voz que se apaga. Como que los grandes jerarcas, no sé, están como esperando no sé qué a cambio”, comentó la presentadora televisiva.

“Creo que todo el pueblo se está alzando y está indignado. Yo creo que sí, la unión hace la fuerza, ojalá que también los jerarcas que están detrás de eso, pues también creen un poco de conciencia. Ojalá que esto pare y que nuestro país se mantenga chiquitico, pero enorme en riqueza natural”, añadió.

Finalmente, Viviana aclaró que no tiene problema con el turismo, pero sí con los extranjeros de gran poderío económico que buscan “adueñarse” del país y están detrás de las grandes construcciones de proyectos habitacionales.

Dice haber visto este fenómeno de primera mano, pero que sumado a esto, ha escuchado casos “terroríficos” de desarrollo industrial en manglares o humedales.

“Me encanta que el turista venga, que conozca nuestro país, que se enamore de nuestras bellezas, de nuestras riquezas naturales. Yo amo eso y ‘uno raja’ cuando se topa al turista en la calle preguntando cosas, y uno llega y habla con propiedad, con el pecho inflado y todo. Pero ya cuando vienen a apoderarse de lo nuestro y queriendo cambiar las cosas que tenemos acá, o sea, ahí es donde uno dice: ‘No puede ser así’”, comentó con indignación.

“Que se adapten a lo que somos, a lo que tenemos y a lo que hay. No pueden pretender que ya porque tienen un poder adquisitivo muy alto pueden hacer uso de lo que les dé la gana”, sentenció.