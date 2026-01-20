Viva

Temblor en Costa Rica tuvo repercusiones hasta en CNN: vea lo que pasó

El sismo de este lunes 19 de enero por la tarde registró una magnitud de 4.1 y tuvo a San José como epicentro

Por Jessica Rojas Ch.
CNN en Español
El fuerte temblor que sacudió a Costa Rica este lunes tuvo repercusiones internacionales. (Captura de video)







Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

