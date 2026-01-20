Temblor en Costa Rica tuvo repercusiones hasta en CNN: vea lo que pasó

El temblor que sacudió Costa Rica la tarde de este lunes 19 de enero trascendió no solo al territorio nacional, sino que también tuvo repercusiones internacionales. En la cadena de noticias CNN en Español, con sede en Estados Unidos, el movimiento sísmico tuvo un curioso protagonismo.

El temblor sorprendió a los televidentes en plena transmisión en vivo del programa Perspectivas, de CNN, en el que la defensora de derechos humanos y exfiscal general de Guatemala, Claudia Paz y Paz, quien está en Costa Rica, conversaba con el entrevistador.

La conversación se desarrolló de manera virtual y, mientras la experta hablaba, comenzó a desarrollarse el sismo. Se vio la pantalla de su computadora moverse de manera fuerte y a Paz actuar asustada. “Perdón, que está habiendo un temblor acá en Costa Rica”, dijo y se llevó la mano al pecho en señal de preocupación.

El entrevistador se sorprendió y le preguntó si el sismo era fuerte. “¿Tiene que cumplir algún protocolo o todo está bien?”, atinó a decir el presentador Mario González. Al final todo terminó bien, Claudia se encontraba segura y continuaron con la charla.

Según información oficial del Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA), el sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se registró la tarde de este lunes 19 de enero, a 1 kilómetro al este-sureste de San José.