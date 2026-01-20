Videos muestran la fuerza del temblor en San José

Esta es la publicación del Ovsicori sobre el sismo sentido la tarde de este lunes.

El temblor de magnitud 4,4 que se registró la tarde de este lunes movió con fuerza San José y alrededores, lo cual quedó registrado en videos publicados en redes sociales.

Uno de los videos divulgados corresponde al plenario de la Asamblea Legislativa, a pocos metros del epicentro que, según el Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA), tuvo su epicentro debajo del Museo Nacional.

Diputados evacúan Asamblea Legislativa por fuerte temblor

Así se vivió el sismo de este lunes en la cabina de radio de Pelando el ojo