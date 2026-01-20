Sucesos

Videos muestran la fuerza del temblor en San José

Sismo de magnitud 4,4 tuvo su epicentro cerca del centro de la capital

Por Yeryis Salas
Esta es la publicación del Ovsicori sobre el sismo sentido la tarde de este lunes.
Esta es la publicación del Ovsicori sobre el sismo sentido la tarde de este lunes. (Ovsicori/Tomada de Facebook)







TemblorOvsicori
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

