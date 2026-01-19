Temblor de magnitud 4.4 con epicentro en San José se registró la tarde de este lunes

Un sismo de magnitud 4.4 y profundidad de 3 km se localizó a 1 km al este de San José la tarde de este lunes, de acuerdo con el Ovsicori-UNA.

Un temblor de magnitud 4.4 se registró la tarde de este lunes 19 de enero, a 1 kilómetro al este-sureste de San José, según información oficial del Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA).

El movimiento telúrico ocurrió a las 5:06 p. m. y presentó una profundidad de 3 kilómetros, lo que explica que fuera percibido con claridad en distintos sectores del Valle Central.

De acuerdo con los datos divulgados por el Ovsicori-UNA, el epicentro se localizó muy cerca del centro de la capital, condición que favoreció su percepción por parte de la población.

Publicaciones posteriores del organismo en redes sociales establecieron el epicentro debajo del Museo Nacional.

Hasta el momento, no se reportaron daños materiales ni personas afectadas, conforme a la información preliminar disponible.

En la Asamblea Legislativa, Vanessa Castro, presidenta a.i, levantó la sesión del plenario y solicitó evacuar las instalaciones del Congreso. La diputada estaba a punto de dar el uso de la palabra a alguno de los parlamentarios, para que se refiriera al expediente en discusión, pero fue interrumpida por el fuerte movimiento telúrico. “¡Ay churros!“, externó Castro.

Costa Rica se ubica en una región de alta actividad sísmica, debido a la interacción de varias placas tectónicas, por lo que este tipo de eventos forma parte del comportamiento geológico habitual del país.

Esteban Chaves Sibaja, director del Ovsicori, señaló que esto recuerda que hay fallas muy importantes en el centro de San José.

“Los sismos cercanos a las zonas de población son altamente percibidos. Un sismo de magnitud es relativamente pequeña está ocurriendo en un centro poblacional muy denso”, expresó.

Media hora después, a las 5:38 p. m. se produjo la primera réplica, cuyo epicentro se determinó en las cercanías de Moravia. Este movimiento tuvo una magnitud de 2,7 grados y una profundidad de 9,3 kilómetros.