Temblor de magnitud 4.4 con epicentro en San José se registró la tarde de este lunes

El movimiento telúrico se registró a las 5:06 p. m., con un particular epicentro: debajo del Museo Nacional y la Asamblea Legislativa, según datos oficiales.

Por Damián Arroyo C. y Irene Rodríguez
Paso Canoas sintió dos sismos esta madrugada. El primero tuvo 3,5 Mw y el segundo 3,9 Mw. No hubo afectaciones.
Un sismo de magnitud 4.4 y profundidad de 3 km se localizó a 1 km al este de San José la tarde de este lunes, de acuerdo con el Ovsicori-UNA.







Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación

Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación

