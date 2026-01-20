Un temblor bajo símbolos históricos: sismo de 4,4 se originó bajo el Museo Nacional y la Asamblea

El epicentro del temblor de las 5:06 p. m. se ubicó justo debajo del Museo Nacional y la Asamblea Legislativa. Así lo confirmó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica en sus redes sociales y lo reiteró su director, el sismólogo Esteban Chaves Sanabria.

“Está justo en esa zona, justo debajo del Museo y de la Asamblea”, reafirmó el científico.

Esta es la publicación del Ovsicori sobre el sismo sentido la tarde de este lunes. (Ovsicori/Tomada de Facebook)

Fue un temblor de magnitud 4,4 con una profundidad de tres kilómetros. Aunque su magnitud es relativamente pequeña, al ser superficial y darse en medio de un centro densamente poblado se percibe con mayor fuerza.

El movimiento responde a una falla local ya conocida, la misma que provocó el temblor en agosto de 2025. En ese entonces se descubrió que en esa falla podrían ocurrir sismos de esa magnitud y quizá un poco mayor.

“El sismo que ocurrió en agosto tuvo una magnitud similar. Es en la misma falla o sistema de fallas. Por eso se siente principalmente en todo en el Valle Central”, destacó Chaves.

“Es un buen momento para recordar que el Valle Central se encuentra en una zona de corte, donde hay un sistema de fallas muy complejo, de diferente tamaño, diferentes geometrías y diferentes potenciales sísmicos. Posterior al evento la falla queda relativamente debilitada, se altera el estado de esfuerzo y se permiten eventos similares”, manifestó.

El sismólogo indicó que a este tipo de fallas les toman cientos de años en generar sismos. De hecho, no estaba mapeada, no estaba el trazo de falla, porque se mueven muy lento y generan sismos cada 100 años o más.

Otra característica de estos sistemas es que no generan sismos de gran profundidad, pues están a menos de 10 kilómetros debajo de la superficie, por eso, al ser tan superficiales, también serán altamente sentidos.

Sin embargo, el conocimiento sobre estas fallas geológicas todavía es limitado y falta mucho por saberse. Chaves indicó que existen fallas geológicas que aún no conocemos completamente.

El sismólogo Marino Protti Quesada coincidió: “es una falla local. Poco conocida, la gran mayoría de las fallas en el Valle Central son poco conocidas. Y estas, particularmente en San José, son todavía menos conocidas porque tiembla muy poco. San José centro como ciudad son muy pocos los sismos que registramos”.

¿Cómo fue el sismo de la tarde de este lunes?

Chaves indicó que por esa misma razón es tan necesario una red de monitoreo.

“Si no ocurrieran sismos, estas fallas estarían completamente ciegas a nuestros ojos. En caso de que no tuviéramos una red sismográfica. Gracias a que ocurren estos eventos podemos mapear dónde se dan estos eventos y cuál es el potencial sísmico”, destacó.

Museo recibirá visita de arquitecto

El Museo Nacional se encuentra cerrado al público los lunes y el sismo ocurrió en un horario fuera de la jornada laboral de la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, no ha trascendido que se dieran afectaciones.

La oficina de prensa informó que, como parte del protocolo en estos casos, este martes se recibirá la visita de un arquitecto que determinará posibles efectos del movimiento sísmico.