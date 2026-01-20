Viva

Presentadoras se llevaron gran susto durante programa en vivo por fuerte temblor: vea el momento

El fuerte sismo de este lunes causó impacto en dos conductoras televisivas que se encontraban al aire

Por Juan Pablo Sanabria
Gallito de lengua
La presentadora Sael Gómez puso semblante de susto y buscó a su compañera durante el temblor. (Captura de video)







Temblor en Costa RicaOPA
