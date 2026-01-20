Presentadoras se llevaron gran susto durante programa en vivo por fuerte temblor: vea el momento

La presentadora Sael Gómez puso semblante de susto y buscó a su compañera durante el temblor.

Varias programas de televisión estaban en plena transmisión en vivo durante el temblor que sacudió con fuerza el Valle Central de Costa Rica, la tarde de este lunes 19 de enero.

Uno de estos fue Gallito de lengua, programa de farándula del canal OPA que conducen las presentadoras Sael Gómez y Andrea Montero.

Cuando el sismo comenzó a sentirse, Gómez se encontraba hablando y soltó un “Upa” acompañado de un gesto de sorpresa y, en una rápida reacción, se tomó de la mano con su compañera.

Por unos momentos, pareció que ambas conductoras estaban por abandonar el set, donde incluso se escuchó un estruendo, pero lograron controlarse y seguir con la transmisión.

“Está temblando un poquito duro, por favor tengan la calma, todo va a estar bien. Somos un país sumamente sísmico; somos un país sumamente movido”, comentó Gómez tras el susto.

Montero fue quien parecía más impactada y con desconcierto miró a su entorno. No obstante, también logró conservar la calma y cambiar su expresión de susto por algunas risas nerviosas.

“Acá se siente mucho más, en el edificio en el que estamos, porque es antisísmico. Eso quiere decir, pues, que se mueve un poquito más de lo normal, pero, bueno, calma, todo está bien”, afirmó.

“Calma, calma”, dijo con humor, imitando la icónica reacción de William y Jill Paer durante el terremoto de Cinchona.