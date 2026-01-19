‘Qué susto’: temblor sacudió con fuerza a Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez en el set de Teletica

Yiyo Alfaro, presentador de Teletica, no escondió el susto que le provocó el fuerte temblor.

Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez se encontraban en el set de Teletica, preparándose para empezar el programa Qué buena tarde, durante el fuerte temblor que sacudió Costa Rica este lunes 19 de enero.

Recién terminada la actividad sísmica, Alfaro subió un video a sus redes sociales, en el que reconoció el susto que se llevó pues, según afirmó, el movimiento se sintió muy fuerte en las instalaciones de la televisora.

“Ustedes no tienen idea el susto que nos acabamos de llevar aquí en el temblor. Estaba yo a punto de hacer Qué buena tarde. No tienen idea de lo que se siente que todo eso se mueva (señalando a las luces del set) y usted aquí en el centro”, comentó visiblemente impactado.

“Vieran qué susto, ojalá que todos estén bien. Qué susto, y eso que a mí no me dan miedo estas cosas”, agregó.

Más adelante, ambos presentadores dieron la bienvenida al programa hablando sobre el impacto que les generó el temblor.

“¿Quieren saber si estamos en vivo? Vieran qué bombazo se sintió hace unos minutos, antes de entrar al programa”, dijo Yiyo recién comenzado el espacio televisivo.

“Ya no se llama Qué buena tarde, se llama ‘Qué buen socollón’”, bromeó el conductor televisivo.

Yiyo Alfaro y Natalia Rodríguez hablaron sobre el temblor al iniciar 'Qué buena tarde'

Rodríguez secundó el comentario de su compañero y además de mandar sus buenos deseos al público, saludó a los “extranjeros que están en Costa Rica y nunca habían sentido un temblor”.

Según información oficial del Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA), el sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se registró la tarde de este lunes 19 de enero, a 1 kilómetro al este-sureste de San José.