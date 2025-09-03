Yiyo Alfaro revela la experiencia que lo llenó de orgullo en Perú; esto fue lo que sucedió

El presentador del programa ¡Qué Buena Tarde!, de Teletica, Yiyo Alfaro, compartió una experiencia vivida durante su viaje por Perú, la cual lo hizo sentirse especialmente orgulloso.

“Voy hablando con mi tata y lo primero que me dice una gente es: ¿Costa Rica? y le digo yo: ‘sí’”, relató.

El presentador de televisión Yiyo Alfaro está de viaje en Perú, donde vivió una curiosa experiencia tras una plática con su padre. (Archivo. )

Según explicó, las personas lo identificaron de inmediato por la manera en que pronuncian ciertas palabras como ‘Costa Rica, carne o birra’, debido a la característica erre asibilada —también conocida como “arrastrada”— que distingue a los ticos.

“A mí eso me da orgullo, la verdad, eso de arrastrar la erre, la verdad es que sí, todo mundo nos ubica (...). Donde quiera que estamos nos identifican y eso es un orgullo”, agregó en un video que publicó en sus historias de Instagram, desde el Valle Sagrado de los Incas.

Como parte de la dinámica, Alfaro también pidió a sus seguidores que compartieran otras palabras que, a su criterio, identifican a los costarricenses.

