Así reaccionaron en ‘Pelando el ojo’ al fuerte temblor que los sorprendió en vivo: vea el video

El espacio de humor apenas sumaba unos minutos de transmisión cuando ocurrió el sismo

Por Juan Pablo Sanabria
Pelando el ojo
Marcos Agüero (de lentes), de 'Pelando el ojo', estaba imitando a Alexandre Guimaraes cuando ocurrió el temblor. (Captura de video/Captura de video)







Juan Pablo Sanabria

