Así reaccionaron en ‘Pelando el ojo’ al fuerte temblor que los sorprendió en vivo: vea el video

Marcos Agüero (de lentes), de 'Pelando el ojo', estaba imitando a Alexandre Guimaraes cuando ocurrió el temblor.

A los humoristas de Pelando el ojo les tocó vivir el fuerte temblor que sacudió Costa Rica este 19 de enero, en plena transmisión de vivo. Su reacción quedó grabada por las cámaras de Monumental y ya circula en las redes sociales del reconocido espacio humorístico.

Con apenas unos minutos de haber iniciado la edición de este lunes, en el programa se debatía sobre la última jornada del futbol nacional. El imitador Marcos Agüero tenía la palabra, interpretando al entrenador Alexandre Guimaraes, cuando el sismo ocurrió.

“Santo Dios”, “Está temblando”, se escuchó en el programa.

No obstante, aunque en la transmisión se nota el fuerte movimiento telúrico, Agüero pareció no percatarse y fue Norval Calvo quien lo interrumpió para dirigirse al público.

Temblor sorprendió al elenco de 'Pelando el ojo' en transmisión en vivo

“Un momentito, para que la gente tenga su tranquilidad en este momento. La gente que se encuentra viendo el programa, mucha tranquilidad todo el mundo. Los que van en carro que se den cuenta que está temblando en el país”, comentó Calvo.

Posteriormente, Agüero continuó con su intervención, a la espera de que un periodista del noticiero diera el informe sobre el movimiento sísmico.

Según información oficial del Ovsicori de la Universidad Nacional (UNA), el sismo tuvo una magnitud de 4.1 y se registró la tarde de este lunes 19 de enero, a 1 kilómetro al este-sureste de San José.