¿Qué pasó en ‘Batalla de Karaoke’? El momento incómodo de René Barboza y Keyla Sánchez por ofensas en una canción

'Batalla de Karaoke' tiene como presentadores a los experimentados René Barboza, Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y Mauricio Hoffmann (fuera de la foto). El primer programa se presentó este 12 de abril.

La primera edición del programa Batalla de karaoke, de Teletica, no solo dejó momentos icónicos de los participantes sobre el escenario, sino que también reflejó un momento incómodo que vivieron los presentadores Keyla Sánchez y René Barboza.

Sánchez es encargada, junto a Ítalo Marenco, de conducir el espacio; mientras que Barboza y Mauricio Hoffmann, figura de De boca en boca y Sábado feliz, se encargan de otros espacios como las menciones de patrocinadores o el contacto con los concursantes.

Pese a la gran experiencia de los cuatro presentadores, los momentos incómodos y difíciles de manejar en un programa en vivo les pueden jugar malas pasadas. Eso sucedió durante una intervención que manejaron Sánchez y Barboza.

Mientras explicaban una dinámica del concurso, la producción puso de fondo la canción Cómo te voy a olvidar, de Los Ángeles Azules. Es bien sabido que en Costa Rica hay una versión propia de esta canción y que, en el estribillo, el público grita a toda voz dos palabras polémicas, consideradas una ofensa en contra de las mujeres.

Y así sucedió. Como si lo estuvieran esperando con ansias, las personas de la audiencia no se hicieron esperar y gritaron “sucia” y “perra” en el coro de Como te voy a olvidar. La primera vez provocó risas incómodas de Barboza, mientras que Keyla incentivó al público con un: “¡Eso! Me encanta todos en coro”. Para la segunda intervención del estribillo se volvió a repetir la situación: “Otra vez...”, dijo Keyla; de inmediato René atinó a decir: “¡No!”, como tratando de evitar el momento incómodo en televisión nacional.

Batalla de karaoke mostró su primera entrega este 12 de abril y seguirá transmitiéndose cada domingo a las 7 p. m. por Canal 7.