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¿Qué pasó en ‘Batalla de Karaoke’? El momento incómodo de René Barboza y Keyla Sánchez por ofensas en una canción

El nuevo concurso de canto de Teletica comenzó el domingo y ya da de qué hablar

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Por Jessica Rojas Ch.
La conducción de 'Batalla de karaoke' estará a cargo de tres figuras conocidas de la televisión costarricense: Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y René Barboza.
'Batalla de Karaoke' tiene como presentadores a los experimentados René Barboza, Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y Mauricio Hoffmann (fuera de la foto). El primer programa se presentó este 12 de abril. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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