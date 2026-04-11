‘Batalla de karaoke’: El ‘irreverente’ formato que sacará a 84 costarricenses del anonimato en Teletica

'Batalla de Karaoke', de Teletica, inicia este domingo 12 de abril, a las 7 p. m.. por Teletica.

Las noches de karaoke entre amigos suelen ser memorables: entre ellos están quienes nacieron con el don de entonar, los que no sueltan el micrófono aunque desafinen y quienes solo buscan pasar el rato. Otro grupo, sin embargo, llevará esta experiencia a otro nivel, pues cantarán en televisión y hasta podrían ganar dinero.

Así será con los 12 primeros participantes del nuevo formato de Canal 7, Batalla de karaoke, el cual dará inicio el domingo 12 de abril a las 7 p. m.. Se trata de una propuesta innovadora que se sale del molde tradicional y, en palabras de su productora, combina los ingredientes necesarios para convertirse en una “propuesta irreverente”.

“Batalla de karaoke es algo mucho más popular. Se presentan ante el público que no sabe de términos tal vez técnicos, si desafinaron o no, pero que tienen que cautivar con su personalidad; es una captura inmediata de alguien que no vive del canto, pero que le gusta”, explicó Vivian Peraza, productora del formato.

La idea surgió porque en Cana 7 deseaban tener un formato propio, original y diferente, encontrando en el canto aficionado una gran puerta para reunir a las familias costarricenses.

“Que no se parezca a El Chinamo, porque es fiesta; que no se parezca a Mira quién baila en la cuestión de utilería. Entonces, a diferencia de los otros formatos, va a presentar retos para los participantes. Por ejemplo, puede ser que un participante no pueda cantar porque no se supo la canción del reto; es un poquito más irreverente", dijo Peraza.

Además, dio a conocer que la búsqueda de los talentos se extendió por más de 15 bares y restaurantes. Además, añadió que unas 700 personas audicionaron para formar parte del concurso que será presentado por Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y René Barboza.

La conducción de 'Batalla de karaoke' estará a cargo de tres figuras conocidas de la televisión costarricense: Keyla Sánchez, Ítalo Marenco y René Barboza. (Instagram/Instagram)

El formato tendrá 84 participantes, con 12 personas por gala. En total, serán siete galas previas y una gran final. El ganador de cada noche se llevará ¢500.000, mientras que el premio al ganador del formato será de ¢3 millones.

En cuanto a la escogencia de cada ganador por noche, será el público el encargado de elegirlo.

“No tenemos ningún jurado profesional más que el público en la casa, que es quien va a decidir cuál participante avanza hasta la final. Esta también es una modificación que se hizo con respecto a los otros formatos: es la primera vez que hacemos un formato que semanalmente premia a alguien llevándolo a la final y sin restricción de cantidad de votos”, afirmó la productora.

Esto implica que cada concursante deberá iniciar una campaña en sus redes sociales para conquistar a la audiencia y capturar votos una vez que inicie la recepción oficial.

Conozca a los 12 concursantes que debutarán en la primera gala:

​Brandon Mongrillo

Axel Jiménez

Nancy Núñez

Jefferson Guido

Carolina Calvo

Derek Solórzano

Diego Hernández

Ericka Ulloa

Fabiola Alfaro

Natalia Marín

Nicole Barrantes

William Sanabria

Ericka Ulloa, Nicole Barrantes, Diego Hernández y Natalia Marín desean llegar a la final de 'Batalla de karaoke'. (Cortesía/Cortesía)

Carolina Calvo, Alonso Sanabria, Derek Solórzano y Brandon Mongrillo serán parte de la primera noche de competencia. (Cortesía/Cortesía)