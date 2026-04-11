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‘Batalla de karaoke’: El ‘irreverente’ formato que sacará a 84 costarricenses del anonimato en Teletica

El nuevo formato de Canal 7 promete retar a sus participantes, quienes van desde los 18 hasta los 39 años. Conozca los detalles

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Por Fiorella Montoya
Batalla de Karaoke inicia este domingo 12 de abril a las 7 p.m.. por canal 7.
'Batalla de Karaoke', de Teletica, inicia este domingo 12 de abril, a las 7 p. m.. por Teletica. (cortesía/Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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