Ítalo Marenco habló sobre trabajar con Keyla Sánchez en Teletica: ‘Se juntó el hambre con las ganas de comer’

Esta dupla de presentadores llegará por primera vez junta a la pantalla de Canal 7. Ambos liderarán un formato de canto donde el público elegirá a los ganadores

Por Fiorella Montoya
Keyla Sánchez e ítalo Marenco, presentadores de Batalla de Karaoke.
Keyla Sánchez e ítalo Marenco, presentadores de 'Batalla de Karaoke',estuvieron como invitados en 'Buen día' para dar a conocer detalles del programa. (Captura de pantalla)







Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

