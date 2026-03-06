Ítalo Marenco habló sobre trabajar con Keyla Sánchez en Teletica: ‘Se juntó el hambre con las ganas de comer’

Keyla Sánchez e ítalo Marenco, presentadores de 'Batalla de Karaoke',estuvieron como invitados en 'Buen día' para dar a conocer detalles del programa.

Ítalo Marenco y Keyla Sánchez serán vistos por primera vez juntos en la pantalla de Teletica, presentando el nuevo formato de canto Batalla de karaoke, que dará inicio el próximo 11 de marzo.

Con ese motivo, ambos presentadores llegaron este viernes 6 de marzo a Buen día para contar cómo será el formato y, sobre todo, dar a conocer qué piensan sobre trabajar el uno con el otro.

Sobre esta dupla, ambos se mostraron emocionados; incluso, Marenco llenó de elogios a su nueva compañera. “La energía de Keyla es única, tiene una luz que irradia, en cámaras se ve bien y es buena compañera”, dijo Marenco en el set de Teletica.

Además, en un video publicado por Canal 7, Marenco dio a conocer cómo se tomó la noticia de compartir programa con Keyla. “Yo dije: ‘Ya está, se juntó el hambre con las ganas de comer’; esto va a ser un exitazo”, afirmó.

Por otro lado, Sánchez confesó estar preocupada: “Yo necesito tips porque cómo hago para bajarle la energía a Ítalo; los dos somos explosivos, tenemos buena energía, buena química y los sábados no sé cómo voy a hacer para controlarlo”, afirmó.

También describió a su compañero como “una gran persona, un gran papá, un gran esposo... Me puse muy contenta porque sabía que ya había confianza”, dijo.

El programa promete muchas emociones en un formato en el que el gusto del público será quien decida los ganadores cada noche.