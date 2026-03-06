‘Batalla de Karaoke’: Teletica inicia hoy la cacería de talentos en bares; cada gala dará ¢500.000 al ganador

Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026

A partir del próximo 11 de marzo, Teletica tiene entre manos la realización del programa Batalla de Karaoke, el cual buscará las voces participantes en diversos bares y restaurantes del país. Estas visorías se inician la noche de este viernes 6 de marzo; según lo revelaron Keyla Sánchez e Ítalo Marenco, presentadores del espacio.

La información la dieron a conocer durante el programa Buen día. La búsqueda iniciará en el bar y restaurante La Muny, ubicado en La Sabana, a partir de las 7 p. m.. Sánchez fue la encargada de revelar que un equipo de Teletica estará en el lugar buscando a los karaokeros que podrían llegar al programa.

Además, en las redes sociales del espacio, dieron algunas pistas sobre otros lugares donde podrían realizar las visorías, entre ellos: Karaoke 88, Elvis, Bahamas y Sala de Despecho.

De acuerdo con la televisora, el programa consiste en “cazar” talentos de karaoke en fiestas nocturnas. Se reunirán 10 participantes cada programa, los cuales se enfrentarán en el Estudio Marco Picado con el fin de pasar a la gran final.

En total, serán siete galas previas y una gran final. El ganador de cada noche se llevará ¢500.000, mientras que el premio al ganador del formato será de ¢3 millones.

Ítalo Marenco presentará su primer formato de Teletica como presentador desde su contratación. (Cortesía Teletica)

Presentadores del espacio

En el espacio, que comenzará el 11 de marzo a las 8 p. m., Sánchez presentará el programa junto a Ítalo Marenco y René Barboza.

“La energía de Keyla es única, tiene una luz que irradia, en cámaras se ve bien y es buena compañera”, dijo Marenco en el set de Teletica.

Por otro lado, Sánchez confesó estar preocupada: “Yo necesito tips porque cómo hago para bajarle la energía a Ítalo; los dos somos explosivos, tenemos buena energía, buena química y los sábados no sé cómo voy a hacer para controlarlo”, afirmó.

El programa promete muchas emociones en un nuevo formato en el que será el público quien decida los ganadores cada noche.