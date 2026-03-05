Keyla Sánchez habla de su nueva etapa en Teletica: ‘Fusionar a Keyla con Ítalo es una dupla ganadora’

Keyla Sánchez volverá a Teletica, la que ha sido su casa en tantas ocasiones y en todo tipo de programas. Eso sí, ahora tendrá una compañía que nunca había tenido en su carrera frente a cámaras: Ítalo Marenco.

Ambos serán, junto a René Barboza, los presentadores de Batalla de Karaoke, el nuevo programa de Canal 7 que saldrá al aire por primera vez este sábado 11 de abril a las 8 p. m.

Tras el sonado anuncio, Sánchez conversó con La Nación y manifestó su gratitud por esta oportunidad. Además, se confesó encantada con el formato, al que considera muy acorde a la identidad tica.

“Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Un formato nuevo, regresar a mi casa con mi familia, Teletica Formatos, mis compañeros también, a quienes extraño mucho, y bueno, para mí es un privilegio que me hayan tomado en cuenta”, declaró.

“Aunque algunos no tenemos la gracia o el talento de cantar, ya sea cocinando, bañándose o en el carro, uno siempre anda ahí dizque cantando o tarareando una canción. Y bueno, es el momento de llegar a muchísimas personas que tal vez no han tenido la oportunidad de desarrollar ese talento en televisión”, agregó.

Por otro lado, mostró su entusiasmo por trabajar al lado de Marenco. Según afirmó, ella conoce al presentador y su familia desde hace mucho tiempo, y ambos sostienen una gran relación.

“Sé el gran trabajador, el gran profesional que es, la energía que tiene y el carisma que tiene con la gente. Entonces, fusionar a Keyla con Ítalo es una dupla ganadora. Nos llevamos muy bien por fuera de la pantalla, imagínate ya teniendo un programa juntos", comentó.

“Como siempre, aprendo de los mejores, como siempre me encanta compartir con ellos. Todos somos familia y creo que lo principal es que tenemos el objetivo claro que es que a la gente en casa le guste, se entretenga y la pase bien”, añadió.

Batalla de Karaoke, la nueva apuesta de Teletica

Batalla de Karaoke, programa de Teletica con Keyla Sánchez e Ítalo Marenco, iniciará el 11 de abril. (Cortesía Teletica)

De acuerdo con Teletica, el programa consiste en “cazar” talentos de karaoke en fiestas nocturnas. Se reunirán 10 participantes cada programa, los cuales se enfrentarán en el estudio Marco Picado buscando pasar a la gran final.

“El público será el verdadero juez: las votaciones se realizarán en tiempo real y los resultados se verán en pantalla, haciendo que cada presentación se viva con intensidad, expectativa y pura adrenalina”, explica Teletica en un comunicado.

“Batalla de Karaoke no es solo un concurso... es una fiesta televisada donde cualquiera puede convertirse en la próxima gran voz del país”, añadió la televisora.

En total, serán siete galas previas y una gran final. El ganador de cada noche se llevará ¢500.000, mientras que el premio al ganador del formato será de ¢3 millones.