Teletica sorprende con fuerte noticia que involucra a Keyla Sánchez e Ítalo Marenco

Teletica tomó una decisión con Keyla Sánchez e Ítalo Marenco, dos de sus figuras más sonadas, en un movimiento más que sorpresivo y que sin dudas impacta con fuerza.

Recientemente, la televisora anunció que estrenará un nuevo programa. Se trata de Batalla de Karaoke, el cual saldrá al aire el sábado 11 de abril a los 8 p. m. y tendrá en la conducción a Sánchez y Marenco.

La llamativa dupla era difícil de imaginar por varios motivos. Para empezar, Sánchez estaba algo alejada del canal, en el que solo formaba parte de El Chinamo. Por su parte, Marenco era hasta hace menos de un año figura de Repretel y luego pasó a ser el fichaje estrella de Buen día.

