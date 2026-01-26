Teletica presenta algo nunca visto en la TV de Costa Rica y genera debate en redes sociales

Teletica presentó su nuevo proyecto este 26 de enero, de cara a las elecciones nacionales.

Teletica desarrolló un proyecto que implementará en la coyuntura de las Elecciones Nacionales de este 2026. Esta innovación no tiene precedentes en la televisión de Costa Rica y ya genera debate en redes sociales.

Recientemente, la empresa presentó a PIA, a la cual anuncian como la “primera periodista creada con Inteligencia Artificial”. La herramienta tecnológica se presenta en pantalla con un avatar 3D que personifica a una mujer.

“La llegada de PIA marca un nuevo capítulo en la forma de comunicar noticias en televisión, al integrar tecnología de punta, sin perder el compromiso con la veracidad, la ética y el rigor periodístico”, comunicó Teletica.

“Con esta apuesta, Teletica refuerza su estrategia digital y se prepara para una cobertura electoral más dinámica y apoyada en herramientas de inteligencia artificial de cara al 1° de febrero”, agregó.

Su primera aparición fue este 26 de enero durante el segmento Café Política. De acuerdo con la televisora, esta IA está diseñada para agilizar el procesamiento de grandes fuentes de datos.

“Responde a la necesidad de modernizar la redacción y adaptarse a las nuevas dinámicas informativas, especialmente en procesos tan sensibles como unas elecciones nacionales”, explicó el productor Martín Castillo.

Desde ya, la “nueva periodista” causa intriga y abre debate en las redes sociales. En varias publicaciones y foros, usuarios han elogiado el proceder de Teletica por esta innovación.

Por otra parte, muchos confesaron su asombro al ver la proyección 3D en el noticiero. Y, por supuesto, algunos miran con recelo y plantean dudas sobre la implementación, tomando en cuentas que estas tecnologías pueden reproducir sesgos o tener fallos.

“Es mejor que PIA solo trabaje en la sala de redacción”, “Sugiero respetuosamente darle acento de mujer tica”, “Una modesta sugerencia, cambien el acento”, fueron algunas de las sugerencias de usuarios.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Teletica echa mano de la IA. Anteriormente, utilizó esta herramienta para generar cápsulas a partir de fotografías históricas del país.