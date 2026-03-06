Estos son los jugosos premios que repartirá Teletica en su nuevo programa

Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026

La pantalla de Teletica suma un nuevo formato de entretenimiento con el programa Batalla de Karaoke, que se estrenará el sábado 11 de abril, a las 8 p. m.. El programa reunirá a participantes descubiertos en bares y espacios con karaoke en distintas zonas del país y promete jugosos premios.

El proyecto reunirá a 70 concursantes divididos en 10 cantantes por siete galas, con un ganador por semana, mientras que en la octava gala concursarán los finalistas. Cada gala presentará una competencia directa entre los participantes.

El público observará interpretaciones cargadas de emoción y, al final, será el encargado de elegir a los ganadores.

El incentivo económico marcará uno de los principales atractivos del programa. El ganador de cada gala recibirá ¢500.000 y la temporada concluirá con una gran final. El campeón del formato obtendrá un premio mayor de ¢3 millones.

La conducción estará en manos de Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, junto a René Barboza, quien brindará acompañamiento artístico durante el programa.