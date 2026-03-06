Viva

Estos son los jugosos premios que repartirá Teletica en su nuevo programa

Una actividad recurrente en las fiestas costarricenses lo podría hacer millonario; conozca de qué se trata

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya y Juan Pablo Sanabria
Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026
Batalla de Karaoke, programa de Teletica que arranca el 11 de abril de 2026 (Cortesía Teletica)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teleticabatalla de karaoke
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.