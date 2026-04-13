Mauricio Hoffmann confiesa cómo asumió la sorpresiva y desconcertante decisión que tomó Teletica con él

Teletica causó desconcierto cuando, ayer domingo 12 de abril, dio un anuncio de última hora relacionado con el presentador Mauricio Hoffmann, con un mensaje que llenó de dudas las redes sociales.

Poco antes del estreno de Batalla de Karaoke, la cuenta oficial de la televisora subió a Instagram un video en el que se veía a Hoffmann sentado en una mesa del set del programa. Además, la imagen estaba acompañada con un rótulo del concurso y, en apariencia, leyendo y escribiendo sobre unas hojas.

Por si fuera poco, el video corto estaba acompañado de la frase: “Se une al grupo de presentadores”.

Esto circuló en algunas páginas de redes sociales, dando por hecho que Mauricio asumiría como conductor en este nuevo formato de Canal 7. Ante esta situación, La Nación consultó directamente a la empresa.

Mario Nájera, vocero institucional, negó tajantemente que Mauricio Hoffmann fuera a sumarse como presentador, pero detalló que sí tendría un rol en el espacio.

“Mauricio se encargará de unos segmentos comerciales que tiene el programa a nivel de contenido”, expresó Nájera.

Al incorporarse al nuevo formato, sin que desde el inicio se contara con él, Mauricio fue sincero y reveló cómo se tomó esta inesperada decisión de Teletica, canal en el que trabaja como conductor de De boca en boca y Sábado feliz.

“Un formato que llegó por sorpresa, y asumí el reto con mucha emoción y humildad para seguir aprendiendo en este camino. Me siento en mi charco en esto del karaoke”, escribió.

Batalla de Karaoke tuvo su primera gala este domingo, en la cual el público eligió como ganador al turrialbeño Alonso Sanabria.