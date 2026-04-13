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Mauricio Hoffmann confiesa cómo asumió la sorpresiva y desconcertante decisión que tomó Teletica con él

El presentador dejó un mensaje a través de sus redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Mauricio Hoffmann asume una nueva etapa en Teletica. (Jorge Navarro para La Nacion)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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