Viva

Teletica responde tajante tras sonado anuncio sobre el futuro de Mauricio Hoffmann en el canal

‘La Nación’ consultó directamente a la empresa y esto fue lo que respondió

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Mauricio Hoffmann es uno de los presentadores más reconocidos de Teletica. (Jorge Navarro )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TeleticaMauricio Hoffmann
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.