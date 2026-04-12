Teletica responde tajante tras sonado anuncio sobre el futuro de Mauricio Hoffmann en el canal

Mauricio Hoffmann es uno de los presentadores más reconocidos de Teletica.

En la víspera del estreno de Batalla de Karaoke en Teletica, un inesperado y sonado anuncio de la televisora relacionado con el futuro de Mauricio Hoffmann fue imposible de ignorar.

La cuenta oficial de Instagram de la Televisora de La Sabana publicó varias historias sobre la grabación del programa, que se emitirá por primera vez este domingo 12 de abril, a las 8 p. m.

En una de ellas se ve a Hoffmann sentado en una mesa del set en la que figura un rótulo del concurso y, en apariencia, leyendo y escribiendo sobre unas hojas. El video corto viene acompañado de la frase: “Se une al grupo de presentadores”.

Esto ya circula en algunas páginas de redes sociales, dando por hecho que Mauricio será conductor en este nuevo formato de Canal 7. Ante esta situación, La Nación consultó directamente a la empresa.

Mario Nájera, vocero institucional, negó tajantemente que Mauricio Hoffmann vaya a sumarse como presentador y aseguró que únicamente lo serán Keyla Sánchez e Ítalo Marenco, como se informó anteriormente.

Este medio también le preguntó a Nájera por el motivo de la historia y si Hoffmann ocupará otro rol en el programa que no sea el de conducción. Hasta el momento, esas consultas no tuvieron respuesta.